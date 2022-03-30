Paulo Sousa publica carta à Nação antes da final contra o Fluminense

Paulo Sousa publicou uma carta aberta à torcida do Flamengo nesta quarta-feira, dia do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca diante do Fluminense. No texto, o Míster pediu união entre as arquibancadas e o elenco em busca do objetivo em comum.Criticado por algumas decisões em seus quase três meses de trabalho, o comandante pediu para que a Nação encha "o time de confiança e coragem pra enfrentar os momentos mais difíceis". Além disso, o romântico também cita um trecho do hino da equipe rubro-negra.

Após perder a Supercopa do Brasil nos pênaltis para o Atlético-MG, Paulo Sousa tem a oportunidade de conquistar seu primeiro título no Brasil neste fim de semana. Após o fim do estadual, o Flamengo já começa a pensar na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Confira a carta na íntegra:Nação, aprendi olhando nos olhos de vocês, nos cumprimentos nas ruas e nas arquibancadas do Maracanã que aqui não há espaço para dúvidas, não há um jogo mais difícil que outro, não há desculpas que justifiquem uma tarde ruim. Não importa, o Flamengo tem que Vencer, Vencer, Vencer.

Nação, eu sei e entendo o que vocês querem. O que vocês querem, eu e todos os nossos jogadores também o querem. Queremos vencer. Pra vencer, temos que jogar juntos. Da mesma forma que festejam um gol, é preciso que encham o time de confiança e coragem pra enfrentar os momentos mais difíceis, sejam eles durante o ano ou em alguns momentos do jogo. No bom e no mau, na alegria e na dificuldade, temos que ir juntos... de mãos dadas.

Nação, vocês nos ensinam a amar, respeitar e viver o Flamengo. Como escreve Anita Tourinho (no livro Relatos de uma Paixão em Vermelho e Preto) "... não apenas se ama, vive-se o Flamengo ao ponto de sê-lo".

Nação, através da sua força e união... Vamos juntos. Até o final.