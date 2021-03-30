Paulinho Boia, do São Paulo, avança em recuperação de artroscopia

O elenco do São Paulo teve novidades no trabalho realizado nesta manhã de terça-feira (30), no CT da Barra Funda. Entre as boas notícias, está uma nova etapa na recuperação do atacante Paulinho Boia, que passou por uma artroscopia no joelho direito.

O jogador integrou parte dos exercícios com os companheiros e segue em evolução no tratamento para estar à disposição do técnico Hernán Crespo. Vale destacar que o jogador não está inscrito no Campeonato Paulista e busca por um espaço maior no elenco.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Esse inclusive, foi o argumento dado pelo jogador para negar o empréstimo ao Vasco, que cedeu o meia Benítez ao Tricolor. Segundo Boia, ele terá condições de mostrar o seu futebol para a comissão técnica e ganhar espaço na equipe. Paulinho Boia, de 22 anos, disputou 22 partidas pelo São Paulo em 2020 e marcou um gol. Ele normalmente era uma opção de velocidade pelos lados do campo para segundo tempo durante o comando de Fernando Diniz. Boia é formado nas categorias de base do São Paulo, mas nunca conseguiu se firmar na equipe profissional. Em 2019, foi emprestado para Portimonense, de Portugal, e São Bento-SP.