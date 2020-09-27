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futebol

Patrick de Paula após empate: ‘Agora é pensar na Libertadores’

Mesmo enfrentando um Flamengo muito desfalcado, o Verdão, pela sétima vez, não conseguiu vencer no Brasileirão
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Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 19:20
Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!
O Palmeiras, neste domingo (27), empatou com o Flamengo, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o embate, Patrick de Paula, volante do Verdão, comentou sobre a atuação da equipe, que, até o horário do jogo, não sabia se o confronto aconteceria:
– A gente sabia da dificuldade que era. Independente dos jogadores, é Flamengo. A camisa pesa, a camisa é grande. É um clássico gigante. A gente saiu na frente, mas, com uma desatenção, tomamos o gol. Jogamos bem, propomos mais. Infelizmente saímos com o empate. Agora é pensar na Libertadores para saírmos classificados - disse.
O atleta comentou, também, sobre as dificuldades geradas pelo surto de Covid-19 no elenco carioca, que quase causou o adiamento da partida:– Estávamos bem concentrados. Sabíamos da dificuldade que era por conta do coronavírus, que infectou muitos jogadores deles, mas viemos concentrados e sabendo o que fazer – e completou – a gente trabalhou bastante pra sair com a vitória. Ficamos mais com a bola, atacamos e criamos mais chances de gols. Infelizmente, a bola não entrou - avaliou o jovem.
Patrick de Paula voltou a atuar depois de desfalcar o Alviverde em quatro embates e marcou o gol do time. Ele estará em campo novamente na próxima quarta-feira (30) enfrentando o Bolívar, no Allianz Parque, pela Libertadores.

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