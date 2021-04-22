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futebol

Partiu! Pepê se despede de jogadores do Flamengo para atuar no Cuiabá

Aos 23 anos, meia revelado pelo Fla assinará com o clube de Mato Grosso por três anos...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 11:51
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Pepê está de malas prontas para deixar o Flamengo. Nesta quinta-feira, o meia foi ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros, comissão técnica e demais funcionários do clube antes de embarcar e acertar com o Cuiabá por três anos. A informação inicial é do "Uol" - e foi confirmada pelo LANCE!. Revelado no Fla, o jogador de 23 anos ainda tinha mais dois meses de contrato com o clube carioca, a permanecer com 20% dos direitos econômicos de Pepê, que já havia sido emprestado ao Portimonense, de Portugal, em 2019.
Neste início de temporada, Pepê foi titular nas cinco partidas do Carioca, período no qual o Rubro-Negro atuou com um time alternativo comandada por Maurício Souza, do time sub-20.
Em 2020, Pepê ganhou chances em sequência a partir de novembro, com a chegada de Ceni, participando de dez rodadas na reta final do Brasileiro.
Em dezembro do ano passado, o meia teve o vínculo renovado - se encerrava na virada para 2021 - até junho deste ano. Uma nova extensão foi estudada, mas a pauta não avançou. Pepê também esteve perto de deixar o clube rumo ao Botafogo em 2020, em negócio travado pela rivalidade na última hora.

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