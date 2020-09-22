Partida entre Tottenham e Leyton Orient pela Copa da Liga Inglesa é suspensa

A partida entre Tottenham e Leyton Orient, pela Copa da Liga Inglesa, não acontecerá nesta terça-feira. O jogo foi suspenso após vários jogadores do clube da quarta divisão da Inglaterra testarem positivo para a Covid-19.A decisão ocorreu apenas duas horas antes do início da partida. A equipe foi testada pelo Tottenham, que pagou os exames. As duas equipes já estavam no estádio quando decidiram suspender o jogo.
Uma vitória por W.O para o Tottenham ou a remarcação do jogo estão sendo discutidas pelos clubes e pela SKY Sports, que detém os direitos de transmissão da competição.
Em comunicado oficial, o Leyton Orient anunciou que está revisando os procedimentos de segurança da Covid-19 para reabrir o estádio e o campo de treinamento, além de remarcar a partida o mais rápido possível.