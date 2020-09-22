Partida entre Tottenham e Leyton Orient pela Copa da Liga Inglesa é suspensa

A partida entre Tottenham e Leyton Orient, pela Copa da Liga Inglesa, não acontecerá nesta terça-feira. O jogo foi suspenso após vários jogadores do clube da quarta divisão da Inglaterra testarem positivo para a Covid-19.A decisão ocorreu apenas duas horas antes do início da partida. A equipe foi testada pelo Tottenham, que pagou os exames. As duas equipes já estavam no estádio quando decidiram suspender o jogo.