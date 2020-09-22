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Partida entre Tottenham e Leyton Orient pela Copa da Liga Inglesa é suspensa

Jogadores do time da quarta divisão testaram positivo para a Covid-19 e jogo foi adiado...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 14:13
Crédito: ANDREW BOYERS / POOL / AFP
A partida entre Tottenham e Leyton Orient, pela Copa da Liga Inglesa, não acontecerá nesta terça-feira. O jogo foi suspenso após vários jogadores do clube da quarta divisão da Inglaterra testarem positivo para a Covid-19.A decisão ocorreu apenas duas horas antes do início da partida. A equipe foi testada pelo Tottenham, que pagou os exames. As duas equipes já estavam no estádio quando decidiram suspender o jogo.
Uma vitória por W.O para o Tottenham ou a remarcação do jogo estão sendo discutidas pelos clubes e pela SKY Sports, que detém os direitos de transmissão da competição.
Em comunicado oficial, o Leyton Orient anunciou que está revisando os procedimentos de segurança da Covid-19 para reabrir o estádio e o campo de treinamento, além de remarcar a partida o mais rápido possível.

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