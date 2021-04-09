Participações, momento atual e destaques: o raio-X dos adversários do Flamengo na Libertadores 2021

Crédito: Mancuello, Borja e Valdívia: figuras conhecidas no caminho do Fla (Fotos: Divulgação

Em sorteio realizado na sede da Conmebol nesta sexta-feira, o Flamengo conheceu os primeiros adversários na Libertadores 2021. Em busca do tricampeonato, o Rubro-Negro caiu no Grupo G do torneio, junto com a LDU (EQU), o Vélez Sarsfield (ARG) e o Unión La Calera (CHI).

+ Flamengo conhece adversários na fase de grupos da Libertadores 2021; veja tabela e curiosidadesAbaixo, o LANCE! traz mais informações sobre os três rivais do Flamengo na fase de grupos do torneio continental.

LDU EXPERIENTE

Após seis rodadas no Campeonato Equatoriano, a LDU vive um momento irregular. A equipe ocupa atualmente a sexta posição, com 10 pontos, mas é a única invicta na competição (duas vitórias e quatro empates). Entre os destaques do time, está o volante Jordy Alcivar (especulado no Internacional), o meia Jhojan Julio e o atacante Cristian Borja, ex-Flamengo e autor do gol da LDU na derrota por 3 a 1 diante do Rubro-Negro, em 2019, no Maracanã.VÉLEZ SARSFIELD EMBALADO

Sob comando de Mauricio Pellegrino, o Vélez manteve a tradição de revelar grandes jogadores e tem visto vários jovens aparecendo com destaque no time. Entre eles, os principais estão na linha ofensiva: o ponta Luca Orellano e o meia Thiago Almada. O elenco do clube argentino também conta com nomes conhecidos no futebol brasileiro, como Centurión (ex-São Paulo) e Mancuello (ex-Flamengo e Cruzeiro).UNIÓN LA CALERA ESTREANTE

Nas duas últimas temporadas, o La Calera disputou a Sul-Americana e aprontou contra clubes brasileiros. Em 2019, eliminou a Chapecoense na primeira fase e caiu nos pênaltis para o Atlético-MG na segunda. Ano passado, eliminou o Fluminense na primeira fase com dois empates (1 a 1 no Rio e 0 a 0 no Chile). Um dos trunfos da equipe é o gramado sintético do Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.