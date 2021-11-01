Paris Saint-Germain cogita rescindir contrato de Sergio Ramos

Crédito: C. Gavelle / PSG

O Paris Saint-Germain cogita rescindir o contrato de Sergio Ramos, segundo o portal "Le Parisien". O zagueiro, contratado na última janela de transferências, ainda não entrou em campo com a camisa do clube francês e está tratando uma lesão muscular.Nos bastidores, a diretoria do PSG confia na recuperação do defensor, mas há quem acredite que a contratação do antigo ídolo e líder do Real Madrid possa ter sido equivocada. Apesar dos problemas, o espanhol possui contrato até 2023.

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Sergio Ramos segue sem uma previsão de retorno aos treinos com os comapnheiros após diversas recaídas em sua lesão na panturrilha. O veterano de 35 anos está descartado para os jogos contra o RB Leipzig e Bordeaux e irá seguir em tratamento durante a Data Fifa.