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Paris Saint-Germain cogita rescindir contrato de Sergio Ramos

Zagueiro espanhol tem vínculo com o PSG até 2023, mas não entrou em campo desde que foi contratado e segue tratando lesão muscular...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 10:43

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 10:43

Crédito: C. Gavelle / PSG
O Paris Saint-Germain cogita rescindir o contrato de Sergio Ramos, segundo o portal "Le Parisien". O zagueiro, contratado na última janela de transferências, ainda não entrou em campo com a camisa do clube francês e está tratando uma lesão muscular.Nos bastidores, a diretoria do PSG confia na recuperação do defensor, mas há quem acredite que a contratação do antigo ídolo e líder do Real Madrid possa ter sido equivocada. Apesar dos problemas, o espanhol possui contrato até 2023.
> Veja a tabela da Ligue 1
Sergio Ramos segue sem uma previsão de retorno aos treinos com os comapnheiros após diversas recaídas em sua lesão na panturrilha. O veterano de 35 anos está descartado para os jogos contra o RB Leipzig e Bordeaux e irá seguir em tratamento durante a Data Fifa.
A última partida do zagueiro foi realizada no último dia cinco de maio, quando ainda vestia a camisa merengue, contra o Chelsea, pelo segundo jogo da semifinal da Champions League. Em 2021, o defensor participou de apenas sete partidas oficiais.

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