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Paraná e Chapecoense, em briga da parte alta na Série B, se enfrentam em Curitiba

Ex-ponteiro da competição, o Tricolor da Vila recebe o Verdão do Oeste que, após a entrada no G4, busca a consolidação...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:11

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 10:11
Crédito: Geraldo Bubniak/AGB
Dois times que empataram na última rodada da Série B e que precisam retomar o caminho das vitórias pensando em sua manutenção na parte alta da tabela de classificação. Esse pode ser considerado o panorama ideal para os adversários da próxima terça-feira (29) no compromisso entre Paraná e Chapecoense.
Equipe que já liderou a competição, atualmente o Tricolor da Vila é o segundo colocado com 21 pontos, somente um atrás do Cuiabá, e sabe que as partidas em casa são de suma importância para não deixar seu adversário direto abrir vantagem inalcançável.
Já pelos lados do Verdão do Oeste, a ideia é obter uma consolidação da entrada no G4 depois do empate em 1 a 1 diante do América-MG estando hoje o time catarinense na quarta posição com 18 pontos. É a mesma quantidade de pontos do último adversário na Série B, mas a Chape leva vantagem no saldo de gols.
O técnico Alan Aal disse ao portal 'ge' que não deve contar ainda com o meia Vitinho, mas tem boas expectativas de ter o atacante Bruno Xavier dentre os relacionados. Além dos citados, o suspenso pelo terceiro amarelo Jhony Douglas volta a ser nome elegível.
A Chapecoense só não conseguirá repetir o 11 inicial do último jogo em função do meio-campista Willian Oliveira ter tomado o terceiro cartão amarelo e estar suspenso. No mais, todos aqueles que entraram em campo foram relacionados pelo técnico Umberto Louzer.

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