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Na Serra

Para fazer o bem: atacantes David e Lincoln realizam jogo beneficente

A partida acontece neste sábado, às 8h30, no Robertão. O atacante Sassá e o lateral Juninho Capixaba estão confirmados

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 21:16
David e Lincoln farão uma pelada beneficente no dia 8 de dezembro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro e Gilvan de Souza/Flamengo
Hoje é dia de reunir os amigos, jogar o bom e velho futebol e, de quebra, fazer o bem ao próximo. Os capixabas Sávio, ex-Flamengo e Real Madrid, David Corrêa, atacante do Cruzeiro, e Lincoln, atacante do Flamengo, entram em campo no Espírito Santo para as tradicionais peladas beneficentes.
O jogo Amigos do David x Amigos do Lincoln acontece a partir das 8h30, no estádio Robertão, na Serra Sede. Quem quiser prestigiar o evento deve levar 2 quilos de alimento não perecível.
> Com Adílio e Athirson, Sávio promove Gol Azul, no Kleber Andrade
Já o Gol Azul, com Sávio e outros ex-craques, será realizado às 16 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Toda a renda de ingressos será revertida à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).
David, atacante capixaba do Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Atualmente vestindo camisas de grandes clubes do Brasil, David e Lincoln se conhecem há pelo menos 12 anos, desde a época da escolinha do Flamengo em Carapina. Esta será a segunda vez que os amigos fazem o jogo beneficente. No ano passado, foram cerca de 300 quilos de alimentos arrecadados.
Nosso intuito é ajudar famílias que precisam. O Jerê, que foi treinador do Lincoln na escolinha em Feu Rosa, é quem nos ajuda nessa parte de fazer as cestas básicas e distribuir
David Corrêa - Atacante do Cruzeiro
Entre os convidados estão Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Grêmio, Sassá, companheiro de equipe de David, Caio Ruan, zagueiro que estava no sub-23 do São Paulo, Klebinho, lateral do Flamengo, e João Paulo, meia do Sampaio Corrêa. Além deles, amigos de infância e parentes da dupla protagonista. Ou seja, 22 em campo vai ser pouco para tanta gente.
Todo mundo quer estar entre os 11, não sei como vou fazer para todos jogarem, vai faltar uniforme (risos). Meu irmão, meus primos, meus amigos de infância todo mundo vai jogar, brincou.
Lincoln, atacante capixaba do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Na edição da pelada do ano passado, David ainda se recuperava de uma lesão na coxa direita e, por isso, pouco jogou. Agora 100%, ele garante que estará inteiro e que dará trabalho para os parças. E que ninguém ouse dar uma entrada mais dura no atacante
Ninguém é maluco, né (risos)? Tem uns que dão a vida jogando, jogam pra valer, então preciso tomar cuidado. Mas levo na brincadeira, o importante é reunir a galera, mostrar que o Espírito Santo tem talentos que podem se destacar no futebol brasileiro, finalizou David.

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