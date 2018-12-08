Para fazer o bem: atacantes David e Lincoln realizam jogo beneficente

David e Lincoln farão uma pelada beneficente no dia 8 de dezembro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro e Gilvan de Souza/Flamengo

Hoje é dia de reunir os amigos, jogar o bom e velho futebol e, de quebra, fazer o bem ao próximo. Os capixabas Sávio, ex-Flamengo e Real Madrid, David Corrêa, atacante do Cruzeiro, e Lincoln, atacante do Flamengo, entram em campo no Espírito Santo para as tradicionais peladas beneficentes.

O jogo Amigos do David x Amigos do Lincoln acontece a partir das 8h30, no estádio Robertão, na Serra Sede. Quem quiser prestigiar o evento deve levar 2 quilos de alimento não perecível.

Já o Gol Azul, com Sávio e outros ex-craques, será realizado às 16 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Toda a renda de ingressos será revertida à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).

David, atacante capixaba do Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Atualmente vestindo camisas de grandes clubes do Brasil, David e Lincoln se conhecem há pelo menos 12 anos, desde a época da escolinha do Flamengo em Carapina. Esta será a segunda vez que os amigos fazem o jogo beneficente. No ano passado, foram cerca de 300 quilos de alimentos arrecadados.

Nosso intuito é ajudar famílias que precisam. O Jerê, que foi treinador do Lincoln na escolinha em Feu Rosa, é quem nos ajuda nessa parte de fazer as cestas básicas e distribuir David Corrêa - Atacante do Cruzeiro

Entre os convidados estão Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Grêmio, Sassá, companheiro de equipe de David, Caio Ruan, zagueiro que estava no sub-23 do São Paulo, Klebinho, lateral do Flamengo, e João Paulo, meia do Sampaio Corrêa. Além deles, amigos de infância e parentes da dupla protagonista. Ou seja, 22 em campo vai ser pouco para tanta gente.

Todo mundo quer estar entre os 11, não sei como vou fazer para todos jogarem, vai faltar uniforme (risos). Meu irmão, meus primos, meus amigos de infância todo mundo vai jogar, brincou.

Lincoln, atacante capixaba do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Na edição da pelada do ano passado, David ainda se recuperava de uma lesão na coxa direita e, por isso, pouco jogou. Agora 100%, ele garante que estará inteiro e que dará trabalho para os parças. E que ninguém ouse dar uma entrada mais dura no atacante