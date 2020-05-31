Para Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidade

O técnico Enderson Moreira e seus comandados tiveram o primeiro contato com o presidente Sérgio Santos Rodrigues na Toca da Raposa. E, Enderson aproveitou o encontro com o presidente para destacar que a atual fase do clube é uma chance para os atletas que ali estão e lutarão por uma vaga na Série A de 2021, ano do centenário da Raposa. -Tenho falado muito com os atletas que este momento é uma oportunidade para todos nós. A gente tem que encarar porque as dificuldades nos dão novas oportunidades. O que a gente percebe é uma dedicação enorme dos atletas, a gente vai cobrar muito, mas eu tenho certeza que a ajuda que nós podemos dar é dentro de campo. Isso é mola propulsora. O que acontecer em campo vai refletir fora das quatro linhas- disse Enderson.E MAIS:Conselho Gestor do Cruzeiro encerra com balanço positivo, além de R$ 5 milhões em patrocínios para o clubeMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19América-MG atrasa volta de Lisca, Matheusinho e auxiliar por contato com pessoas com a Covid-19Rebatizar a Toca I e usar o Barcelona como modelo na base: metas de Sérgio Rodrigues no CruzeiroFred perde mais uma 'batalha' na Justiça para o Atlético-MGA fala motivadora tem um desejo embutido: uma nova realidade para a Raposa no fim da temporada do futebol. -Que a gente possa ter esse comprometimento de fazer o melhor, de nos dedicar para que a gente possa ajudar o clube. Começamos o ano com muitas dificuldades. Mas a gente pode terminar muito bem. A gente tem este pensamento de terminar este ano com uma perspectiva muito diferente- disse o treinador. A “missão” de Enderson Moreira é conseguir tirar a Raposa da segunda divisão e evitar que o clube celeste fique na Série B no ano do seu centenário, em 2021. Para isso, o Cruzeiro se mexeu e fez mais contratações e ainda pensa em reforçar as laterais, setor carente atualmente. E MAIS:Futebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteCruzeiro quita mês de março e reduz débito com elenco e funcionáriosCruzeiro quita débito na FIFA por Willian e se livra de outra puniçãoFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosCruzeiro confirma nome para o marketing e cria área de inovação digital para o clube E MAIS: