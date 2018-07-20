Para Edinho, Desportiva tem a obrigação de vencer o Tupy na estreia

Tem que vencer! A Desportiva estreia na Copa Espírito Santo neste sábado (21), diante do Tupy, no Engenheiro Araripe. Para o meia Edinho, que está de volta ao time grená, a obrigação de vitória é da Desportiva, já que que vai jogar dentro de casa, diante da torcida.

Edinho, meia-atacante da Desportiva Crédito: Desportiva/Divulgação

"Eles vêm fortes, não tenha dúvida disso, vão dar trabalho. Quando se joga em casa a obrigação do time mandante é ganhar, mas a gente também tem que levar em conta que temos dois adversários muito fortes (Tupy e Vitória), candidatos a conquistar o título. Vamos pensar no Tupy, sábado, em nome de Jesus a gente vai comemorar os três primeiros pontos e depois temos mais uma semana para pensar no Vitória."

Na Copa ES do ano passado, a Desportiva bateu na trave e caiu nas semifinais para o Espírito Santo. Para este ano, o time comandado por Vevé mira voos mais altos. É o que garante Edinho.