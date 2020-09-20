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Para começar com o pé direito: City busca vitória contra o Wolverhampton em estreia no Inglês

Equipe de Pep Guardiola mantém a base e vai ao estádio Molineux encarar jogo complicado; Wolves venceram os dois confrontos entre as equipes na última temporada...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 11:01

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 11:01
Crédito: City mantém a base da última temporada e busca boa estreia (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Após uma curta pré-temporada, o Manchester City é o último dos favoritos ao título a estrear no Inglês. Diante do Wolverhampton fora de casa, os comandados de Pep Guardiola tentam começar com o pé direito. O Wolves, por outro lado, busca vencer duas seguidas após bater o Sheffield United na 1ª partida. O jogo será às 16h15 (horário de Brasília) da segunda.Para a atual temporada, o City não mexeu muito no elenco. Foram apenas duas contratações de destaque: o ponta-direita Ferrán Torres e o zagueiro Nathan Aké, que também pode jogar na lateral-esquerda. Pep acredita que os reforços estão se entrosando bem e vê o elenco animado para mais um campeonato:
- O sentimento é bom, como sempre. Eu vejo que os jogadores estão sempre num astral incrível, é um prazer trabalhar com eles. Temos expectativas de jogar um grande futebol e obter os resultados que esse clube merece - afirmou Guardiola, em coletiva.
Para a partida contra os Wolves, Pep terá Mahrez à disposição (o argelino havia contraído a Covid-19). Por outro lado, Aguero e Laporte estão fora por lesão.
Pelo lado do Wolverhampton, o clima é de respeito, mas também de otimismo - afinal, o clube venceu o City nos dois jogos pela última temporada. Porém, Nuno Espírito Santo, técnico dos Wolves, sabe que não se ganha com o passado e espera um jogo muito complicado.
- Você sabe da qualidade e do talento do elenco do Manchester City. É incrível a qualidade do time, o nível dos jogadores, do treinador. Vai ser difícil, duro, esperamos uma partida pegada, mas queremos competir contra um time fantástico - afirmou.
Vale lembrar que o Wolverhampton não terá mais os serviços do meia Diogo Jota, que foi negociado com o Liverpool.

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