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futebol

Pará acerta saída do Santos e encaminha ida para o Cruzeiro

Lateral tinha vínculo com o Peixe até o final de 2022, mas acertou a saída do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 19:15

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:15

Chegou ao fim a segunda passagem do lateral-direito Pará no Santos. O jogador acertou, nesta quarta-feira, a rescisão amigável com o Peixe e está negociando sua ida para o Cruzeiro. A informação foi inicialmente publicada por A Tribuna e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Aos 35 anos, o veterano retornou ao Peixe a pedido de Jorge Sampaoli. À época, assumiu a posição de titular 'tomando' a vaga de Victor Ferraz, muito questionado pela torcida. Na temporada seguinte, foi titular absoluto. Já em 2021, acabou perdendo espaço e tendo que lidar com críticas com parte da torcida.
Pará trabalhou com o técnico Vanderlei Luxemburgo no Santos, Grêmio e Flamengo. O jogador foi um pedido do treinador que acertou permanência na equipe celeste para próxima temporada.Contando as duas passagens, conquistou o bicampeonato paulista de 2010 e 2011, a Copa do Brasil de 2010 e a Copa Libertadores de 2011. Além disso, foi vice-campeão brasileiro em 2019 e vice-campeão da Libertadores de 2020. Ao todo foram 292 jogos, com três gols marcados.
Crédito: ParáacertouarescisãodecontratocomoSantos(FOTO:IvanStorti/SantosFC

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