Pará acerta saída do Santos e encaminha ida para o Cruzeiro

Chegou ao fim a segunda passagem do lateral-direito Pará no Santos. O jogador acertou, nesta quarta-feira, a rescisão amigável com o Peixe e está negociando sua ida para o Cruzeiro. A informação foi inicialmente publicada por A Tribuna e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Aos 35 anos, o veterano retornou ao Peixe a pedido de Jorge Sampaoli. À época, assumiu a posição de titular 'tomando' a vaga de Victor Ferraz, muito questionado pela torcida. Na temporada seguinte, foi titular absoluto. Já em 2021, acabou perdendo espaço e tendo que lidar com críticas com parte da torcida.