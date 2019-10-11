Copa ES

Palpites de A Gazeta: Quem vence os duelo das quartas da Copa ES?

Jornalistas analisam todos os quatro confrontos da fase de mata-mata

Publicado em 11 de outubro de 2019

Duelos das quartas de final da Copa ES 2019 Crédito: Júnior Sapo, Rafael Chaves, Alberto Borém e Daniel Pasti

A Copa Espírito Santo 2019 chega à fase de quartas de final, com a realização dos jogos de ida, neste final de semana. Vilavelhense e Real Noroeste, Serra e Pinheiros,Tupy e Vitória, e Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES disputam as quatro vagas para as semifinais da competição estadual.

De acordo com o regulamento, os times melhores classificados na primeira fase - Real, Vitória, Rio Branco e Pinheiros - jogam com a vantagem da igualdade na soma dos resultados das duas partidas. Além disso, as equipes fazem o segundo e decisivo jogo com o mando de campo.

Considerando os palpites dos jornalistas do GloboEsporte.com e de A Gazeta, Real Noroeste, Vitória e Rio Branco são francos favoritos a um lugar nas semifinais da Copa ES. Apenas o encontro entre Pinheiros e Serra divide opiniões (veja abaixo).

Real Noroeste (1º) x Vilavelhense (8º)

Jogo de ida: 12 de outubro, 15h, no Gil Bernardes, em Vila Velha

Jogo de volta: 19 de outubro, 15h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca



Emanuela Afonso (GloboEsporte.com): REAL NOROESTE! Líder da primeira fase da competição, os Merengues Capixabas são totalmente favoritos contra o Vilavelhense, e ainda acredito que a equipe seguirá com esse favoritismo até a final. Com o jogo de volta no estádio José Olímpio da Rocha, onde a equipe é imbatível, para o Vila a missão é mais que complicada.

Filipe Souza (A Gazeta): REAL NOROESTE! Líder com méritos da primeira fase, o time merengue chega com total favoritismo no confronto com o Vilavelhense. O Real Noroeste vem apresentando um bom futebol na Copa ES e agora não será diferente. Só um desastre para a equipe de Águia Branca ser eliminada pelo Vila.

Richard Pinheiro (GloboEsporte.com): REAL NOROESTE! A equipe manteve a base vice-campeã capixaba e mesmo com a perda de três pilares daquele elenco (Robert, Leandro Teixeira e Vitinho), manteve o nível extremamente competitivo, tanto que foi o líder da fase de classificação da Copa ES. Este é o duelo que vejo com mais favoritismo de um dos lados e apenas um desastre tira os Merengues Capixabas da semifinal.

Sidney Magno Novo (GloboEsporte.com): REAL NOROESTE! O time do técnico Duzinho entrou na competição como um dos favoritos e vem correspondendo às expectativas, terminando a primeira fase na liderança geral. Com a vantagem e praticamente imbatível no José Olímpio da Rocha, dificilmente o Real cai diante do Vilavelhense.

Pinheiros (4º) x Serra (5º)

Jogo de ida: 12 de outubro, 15h, no Robertão, na Serra

Jogo de volta: 19 de outubro, 15h, no João Soares de Moura Filho, em Pinheiros



Emanuela Afonso (GloboEsporte.com): PINHEIROS! O Verdão do Norte impõe respeito. Sem perder para nenhum dos times grandes da capital e com o triunfo em cima do Serra, dentro do próprio Robertão. Contando ainda com a vantagem da igualdade dos resultados, acredito que a equipe avance às semifinais. O Serra, porém, pode surpreender e mostrar mais futebol, em relação ao que foi apresentado na fase inicial.

Filipe Souza (A Gazeta): PINHEIROS! O Verdão do Norte encaixou o time no decorrer da competição, alcançou a quarto lugar na tabela e ainda terá a vantagem. Já o Serra conseguiu apenas uma vitória nos últimos seis jogos. O experiente elenco do Pinheiros tem tudo para levar o time à semifinal.

Richard Pinheiro (GloboEsporte.com): SERRA! O Tricolor Serrano mostrou força após a vitória no clássico contra a Desportiva e além disso, mesmo tendo sido derrotado pelo Pinheiros na fase de classificação, dominou a partida e esbarrou numa atuação iluminada do goleiro Robinho. O time tem uma base que joga junta desde 2017/18 e este entrosamento deve dar resultado no mata-mata.

Sidney Magno Novo (GloboEsporte.com): SERRA! Apesar da derrota no confronto da primeira fase e da campanha irregular na primeira fase, eu aposto no Tricolor Serrano. Acredito que o time ainda não mostrou tudo o que pode nessa Copa ES. Entretanto, o Pinheiros tem a vantagem e ainda não perdeu em casa.

Vitória (2º) x Tupy (7º)

Jogo de ida: 13 de outubro, 10h30, no Gil Bernardes, em Vila Velha

Jogo de volta: 19 de outubro, 15h, no Salvador Costa, em Vitória



Emanuela Afonso (GloboEsporte.com): VITÓRIA! Os números expressivos da primeira fase da Copa ES, deixou o favoritismo do atual campeão ainda mais forte contra o Tupy. Sem sofrer um gol sequer, donos do melhor ataque e sem nenhuma derrota, o Alvianil deve passar sem muita dificuldade.

Filipe Souza (A Gazeta): VITÓRIA! O Alvianil de Bento Ferreira vai passar por cima do Tupy. Tem muito mais time e vive um momento bem melhor. Acredito em dois triunfos sem dificuldades do Vitória. A equipe de Vila Velha já chegou ao seu limite na competição.

Richard Pinheiro (GloboEsporte.com): VITÓRIA! Outro confronto onde será muito difícil o favorito não levar. O Vitória possui o melhor elenco desta Copa ES, equilibrado em todos os setores do campo e reforçado recentemente com Thauan, que chegou com “fome de gol”. O Tupy fica apenas “à espera de um milagre” para avançar.

Sidney Magno Novo (GloboEsporte.com): VITÓRIA! Hoje, o Alvianil é o clube que vive o melhor momento dentro do futebol capixaba e vai enfrentar o Tupy, que mal treina durante a semana. Será uma tragédia sem tamanho, se o Vitória não avançar para as semifinais. Vou além e aponto o Alvianil como favorito ao título.

Rio Branco-ES (3º) x Desportiva Ferroviária (6º)

Jogo de ida: 12 de outubro, 15h, no Engenheiro Araripe, em Cariacica

Jogo de volta: 20 de outubro, 10h30, no Salvador Costa, em Vitória



Emanuela Afonso (GloboEsporte.com): RIO BRANCO! O maior clássico do futebol capixaba contará com duas equipes que mostraram diferentes resultados na reta final da primeira fase. O Brancão, venceu as três últimas rodadas e alcançou o objetivo traçado de entrar no G-4. Já a Desportiva, foi derrotada duas vezes e empatou uma, por isso, neste momento, acredito que o Capa-Preta chega mais forte para as quartas.

Filipe Souza (A Gazeta): RIO BRANCO! O momento é todo do time capa-preta. É claro que tudo pode acontecer em um clássico, mas o Rio Branco está em ascensão e conta com o poder de fogo do atacante Robert. A Locomotiva Grená terá que se reencontrar para conseguir superar o Brancão.

Richard Pinheiro (GloboEsporte.com): RIO BRANCO! Duelo equilibrado, cheio de alternativas, mas vejo que o elenco Capa-Preta pode entregar mais, por conta da experiência dos jogadores, em relação à juventude dos grenás. Fora que o recém-chegado Robert aumentou e muito o poder de fogo do Brancão. Não é a toa que o camisa 9 já é o artilheiro da Copa ES.

Sidney Magno Novo (GloboEsporte.com): RIO BRANCO! Se esse encontro fosse no início da Copa Espírito Santo, sem dúvidas eu apostaria na Desportiva. Porém, no decorrer da primeira fase, o Rio Branco superou a derrota no clássico, se recuperou e chega nesse mata-mata em um momento muito melhor que a rival, que vem de resultados ruins.

