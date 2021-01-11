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futebol

Palmeiras x River Plate: saiba onde assistir

Sem TV por assinatura, a partida poderá ser assistida pela TV aberta e pay-per-view...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 08:17

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:17

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina
Em jogo válido pela volta das semifinais da Copa Libertadores da América, Palmeiras x River Plate se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
No primeiro confronto, o Verdão encarou o time argentino em Buenos Aires e venceu por 3 x 0, podendo perder por até 2 gols de diferença para se classificar à grande final do torneio continental, que será disputada no dia 30 de Janeiro, no Estádio do Maracanã (jogo único).
O vencedor enfrenta na decisão o classificado de Santos x Boca Juniors. Na ida, as duas equipes empataram em 0x0.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresPalmeiras x River Plate será transmitido pelo SBT (TV aberta para todo o Brasil) e pela Conmebol TV (pay-per-view). É possível assistir ao duelo decisivo também pelo site oficial do STB e o assinante pela Conmebol TV, online.

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