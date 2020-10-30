Palmeiras vence o Londrina no e avança na Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras venceu o Londrina por 2 a 1, de virada no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil sub-20. As equipes haviam empatado por 2 a 2 no jogo de ida.
Os gols foram marcados por Fabricio e Juninho. O resultado mantém o time de Wesley Carvalho na luta pelo bicampeonato da competição e o próximo adversário é o Internacional.
A equipe volta a campo já nesta sexta-feira (30) para enfrentar o Nacional, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria. Wesley usará uma equipe alternativa para o confronto.