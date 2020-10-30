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Palmeiras vence o Londrina no e avança na Copa do Brasil sub-20

Atual campeão do torneio, Verdão superou os paranaenses de virada no Allianz Parque. Equipe de Wesley Carvalho enfrenta o Internacional nas oitavas de final da competição...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 22:58

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 22:58
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
O Palmeiras venceu o Londrina por 2 a 1, de virada no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil sub-20. As equipes haviam empatado por 2 a 2 no jogo de ida.
Os gols foram marcados por Fabricio e Juninho. O resultado mantém o time de Wesley Carvalho na luta pelo bicampeonato da competição e o próximo adversário é o Internacional.
A equipe volta a campo já nesta sexta-feira (30) para enfrentar o Nacional, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria. Wesley usará uma equipe alternativa para o confronto.

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