Palmeiras vence o Londrina no e avança na Copa do Brasil sub-20

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras venceu o Londrina por 2 a 1, de virada no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil sub-20. As equipes haviam empatado por 2 a 2 no jogo de ida.

Os gols foram marcados por Fabricio e Juninho. O resultado mantém o time de Wesley Carvalho na luta pelo bicampeonato da competição e o próximo adversário é o Internacional.