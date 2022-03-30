Palmeiras vai reavaliar Danilo e Weverton nos vestiários para saber se dupla jogará contra São Paulo

O Palmeiras ainda não sabe se vai ter dois importantes desfalques para o duelo de logo mais contra o São Paulo, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, no Morumbi. O goleiro Weverton e o volante Danilo, dois pilares da equipe, passarão por avaliação médica instantes antes do jogo para terem ou não confirmada suas escalações.Weverton foi cortado da Seleção Brasileira por conta de uma luxação na mão esquerda, mas o problema não foi grave, segundo os médicos palmeirenses. Ele passou por exames de imagem e já evoluiu bem desde que voltou a São Paulo, na última segunda-feira (28).

O camisa 21 inclusive participou de parte das atividades do Verdão na terça-feira (29), na Academia de Futebol. Caso seja vetado, Marcelo Lomba mantém a posição de titular.

Danilo é a situação mais grave para a comissão técnica de Abel Ferreira. Com um trauma causado por desgaste muscular, o volante já não atuou na semifinal contra o Bragantino, no último sábado (26).

Desde então vem fazendo trabalho de recuperação, mas por precaução foi poupado das atividades gerais com o restante do elenco e vem realizando atividades específicas.

A dupla participará de atividade preparatória para o jogo marcada por Abel logo na manhã desta quarta-feira (30) para saber a condição inicial. Treinar em dias de jogos é um hábito do treinador português.

Caso Danilo não atue, Jailson será mantido como o volante do Verdão para a decisão. E o Palmeiras deverá atuar com Weverton (Marcelo Lomba), Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Danilo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!