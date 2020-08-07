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futebol

Palmeiras vai para a terceira final no Allianz Parque e tem tira-teima

Verdão sagrou-se campeão da Copa do Brasil em 2015, contra o Santos, e acabou derrotado para o Corinthians, no Paulistão de 2018. As duas decisões foram decididas nos pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 08:00

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Ari Ferreira/Lancepress!
O Allianz Parque será palco da terceira decisão de título em quase seis anos que o Palmeiras voltou para a casa. A decisão neste sábado (8) será a segunda do Campeonato Paulista e a outra foi na Copa do Brasil.
Em 2015, pouco mais de um anos após a conclusão da reforma, o Palmeiras bateu o Santos, nos pênaltis, garantindo o terceiro título do torneio nacional. Dudu marcou os dois gols no tempo normal e Fernando Prass cobrou a penalidade decisiva.
Três anos depois, os pênaltis não tiveram final feliz. O Alviverde perdeu do Corinthians por 1 a 0 no tempo normal e acabou derrotado também na marca da cal. A final ficou marcada pela polêmica envolvendo o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Ele assinalou pênalti de Dudu em Ralf, no segundo tempo, e voltou atrás após oito minutos de muita confusão.
O Palmeiras ainda deu mais duas voltas olímpicas no Allianz Parque nas conquistas dos Brasileiros de 2016 e 2018. O formato do torneio, porém, é por pontos corridos.
O Alviverde tem bom retrospecto quando a vaga é decidida no Allianz. Em 20 disputas que valiam título ou classificação, os donos da casa saíram vitoriosos em 14 oportunidades.
São 28 compromissos de mata-mata no estádio com 19 vitórias, seis empates e somente três derrotas, além de 48 gols marcados e 16 gols sofridos.

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