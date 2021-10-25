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futebol

Palmeiras ultrapassa 10 mil ingressos vendidos para jogo contra o Sport

Para bater o melhor público desde a volta da torcida, o Verdão ainda terá de vender quase mil ingressos
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 10:00

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Divulgação / Palmeiras
O Palmeiras chegou à marca de 10,2 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Sport, que acontece no Allianz Parque às 21h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (25), em jogo válido pela vigésima oitava rodada do Brasileirão. A última atualização foi divulgada pelo clube na tarde deste domingo (24).
Esse será apenas o terceiro jogo do Verdão com público depois do período de proibição em função da pandemia de Covid-19. No reencontro com a torcida, a capacidade permitida no estádio era de apenas 30% e o público pagante foi de 8,8 mil pessoas.Na partida seguinte, com 50% da capacidade liberada, o Verdão colocou 11,1 mil torcedores nas arquibancadas do Allianz. Para superar essa marca no confronto com o time pernambucano será preciso pouco menos de mil ingressos durante as últimas 24h de disponibilidade.
A limitação de público presente no Allianz Parque segue a mesma até o dia 1 de novembro, quando a ocupação máxima estará permitida pelo regulamento. Outro fator importante é a volta da torcida visitante, que, embora liberada pela CBF, ainda não estará presente nesta segunda (25).
Com torcida a favor e sem torcida contra, o Palmeiras espera se fazer valer do apoio dos palmeirenses para triunfar sobre o Sport e engatar sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Se vencer, o time vai a 49 pontos e ultrapassa Flamengo e Fortaleza na tabela, garantindo temporariamente a segunda posição.

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