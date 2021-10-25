Palmeiras ultrapassa 10 mil ingressos vendidos para jogo contra o Sport

Crédito: Divulgação / Palmeiras

O Palmeiras chegou à marca de 10,2 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Sport, que acontece no Allianz Parque às 21h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (25), em jogo válido pela vigésima oitava rodada do Brasileirão. A última atualização foi divulgada pelo clube na tarde deste domingo (24).

Esse será apenas o terceiro jogo do Verdão com público depois do período de proibição em função da pandemia de Covid-19. No reencontro com a torcida, a capacidade permitida no estádio era de apenas 30% e o público pagante foi de 8,8 mil pessoas.Na partida seguinte, com 50% da capacidade liberada, o Verdão colocou 11,1 mil torcedores nas arquibancadas do Allianz. Para superar essa marca no confronto com o time pernambucano será preciso pouco menos de mil ingressos durante as últimas 24h de disponibilidade.

A limitação de público presente no Allianz Parque segue a mesma até o dia 1 de novembro, quando a ocupação máxima estará permitida pelo regulamento. Outro fator importante é a volta da torcida visitante, que, embora liberada pela CBF, ainda não estará presente nesta segunda (25).