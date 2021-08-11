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Palmeiras tem volta de Menino e inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG

Abel comanda coletivo com reservas e jogadores do Sub-20; titulares no Choque-Rei fizeram trabalho regenerativo...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 16:00

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta quarta-feira (11), no dia seguinte após o empate por 1 a 1 diante do São Paulo fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, e deu início à preparação para enfrentar o Atlético-MG no sábado (14), fora de casa, valendo a liderança do Brasileirão.
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Com a volta de Gabriel Menino, que ficou de fora do Choque-Rei por decisão do Núcleo de Saúde e Performance do clube, o Verdão realizou um treino coletivo com vários jogadores do Sub-20. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos na parte interna.
Para o coletivo, o grupo foi dividido em dois times. O primeiro foi escalado da seguinte forma: Jailson; Mayke, Ruan Santos, Michel e Victor Luis; Danilo Barbosa, Patrick de Paula e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Willian e Marino. O outro time ficou com Mateus; Gabriel Menino, Felipe Melo, Kuscevic e Piquerez; Matheus Fernandes, Yago Santos e Lucas Lima; Kevin, Gabriel Silva e Deyverson. No segundo tempo do trabalho, os dois times tiveram alterações com as entradas de Garcia, Fabinho, Naves, Ian Custódio, Jhonatan e Alan.
Veja a tabela completa da LibertadoresA última vez que Gabriel Menino entrou em campo pelo Palmeiras foi na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio, quando o Verdão assumiu a liderança do Brasileirão, antes da viagem da Seleção Olímpica para o Japão. Ele marcou o segundo gol da partida.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira (12), às 16h. O Maior Campeão do Brasil é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, dois a menos que o próprio Atlético-MG. Abel Ferreira não terá Renan e Victor Luis, suspensos por cartões recebidos contra o Fortaleza.

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