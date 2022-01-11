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Palmeiras tem volta de cinco afastados pela Covid-19; Rafael Navarro treina pela primeira vez

Gustavo Scarpa, Deyverson, Patrick de Paula e Breno Lopes iniciaram, enfim, os trabalhos de pré-temporada com o restante do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 13:06

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 13:06

Cinco dos 11 atletas que estavam afastados dos trabalhos de pré-temporada do Palmeiras estão recuperados da doença e voltaram na manhã desta terça-feira (11) às atividades com o restante do grupo, na Academia de Futebol.Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Deyverson já participaram das atividades comandadas pelo técnico Abel Ferreira, além do atacante Rafael Navarro, contratado pelo clube após o fim de seu vínculo com o Botafogo, onde foi campeão da Série B no ano passado, e que enfim realizou sua primeira atividade na casa nova.
Tirando Deyverson, todos os outros atletas haviam sido diagnósticos com o coronavírus logo no último dia 5, data da reapresentação do Palmeiras para a pré-temporada.
Pelo novo protocolo, o período de isolamento mínimo se reduziu para cinco dias para os infectados que permanecerem assintomáticos e testarem negativo no quinto dia.
O goleiro Weverton, que foi isolado também logo no primeiro dia de atividades do Verdão no ano, ainda teve o seu exame dando positivo para a doença e por isso segue afastado. Uma nova coleta deve ser realizada nesta quarta-feira (12).
Além do goleiro, Rony, Jorge, Gabriel Menino e Matheus Fernandes continuam afastados, além do jovem Endrick, que vinha treinando com os profissionais e foi diagnosticado nesta manhã.Nesta terça, o primeiro trabalho de Abel consistiu em dois grupos aperfeiçoando transições (meias e atacantes) e marcações (laterais e zagueiros).
Como de praxe, os auxiliares de Abel Ferreira dividiram as tarefas: Carlos Martinho orientou os defensores, enquanto Vitor Castanheira instruiu os atletas incumbidos pela construção das jogadas ofensivas.
A segunda movimentação teve as mesmas ênfases, mas com dois times usando quase toda a dimensão do gramado. Por fim, os jogadores deram tiros de corrida do meio de campo à linha de fundo como complemento físico.
O meia Jailson, contratação palmeirense para a temporada, continua seguindo um cronograma especial, participou de boa parte do trabalho com os demais e saiu mais cedo para movimentações internas.
O Verdão volta a treinar nesta tarde. O elenco almoçará no refeitório e descansará nos quartos do centro de excelência. A estreia na temporada será no dia 23, contra o Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.TABELA
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Crédito: VindodoBotafogo,RafaelNavarroserecuperoudaCovideenfimtreinounoVerdão(Foto:CesarGrecco/Palmeiras

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