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futebol

Palmeiras sofre com times da elite e aproveitamento é de 45% no ano

Verdão de Luxemburgo tem apenas quatro vitórias em 17 partidas contra equipes da Série A do Brasileirão. Clube foi campeão paulista sem bater nenhum rival da Primeira Divisão...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 10:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Único invicto do Brasileirão, time que menos perdeu no Brasil em 2020 e ostentando uma série de 18 jogos sem perder, o Verdão também é um dos times que mais empata na competição nacional e já tem a maior sequência sem vitórias atuando no Allianz Parque.
Quem vê pelo lado positivo, pode até achar que o time está bem encaixado e é sim um dos favoritos para todos os títulos que ainda tem para disputar nesta temporada.
O problema é que, se o Palmeiras não perde, ele também não vence. Com sete empates nos 11 jogos iniciais do Brasileiro, a equipe de Vanderlei Luxemburgo vê o seu aproveitamento despencar quando enfrenta times da Série A.Em 17 partidas diante de times da elite no ano, foram apenas quatro vitórias – Athletico-PR, Santos, Red Bull Bragantino e Corinthians - 11 empates e duas derrotas. O que contabiliza um aproveitamento de apenas 45%.
Se contabilizados outros compromissos, contra times de outras séries e países, o aproveitamento quase dobra, chegando aos 85%.
A invencibilidade faz com que o Verdão ainda esteja bem colocado na tabela do Brasileirão, mas o alto número de igualdades não deixa o clube deslanchar na competição nacional.

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