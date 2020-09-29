Palmeiras sofre com times da elite e aproveitamento é de 45% no ano

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Único invicto do Brasileirão, time que menos perdeu no Brasil em 2020 e ostentando uma série de 18 jogos sem perder, o Verdão também é um dos times que mais empata na competição nacional e já tem a maior sequência sem vitórias atuando no Allianz Parque.

Quem vê pelo lado positivo, pode até achar que o time está bem encaixado e é sim um dos favoritos para todos os títulos que ainda tem para disputar nesta temporada.

O problema é que, se o Palmeiras não perde, ele também não vence. Com sete empates nos 11 jogos iniciais do Brasileiro, a equipe de Vanderlei Luxemburgo vê o seu aproveitamento despencar quando enfrenta times da Série A.Em 17 partidas diante de times da elite no ano, foram apenas quatro vitórias – Athletico-PR, Santos, Red Bull Bragantino e Corinthians - 11 empates e duas derrotas. O que contabiliza um aproveitamento de apenas 45%.

Se contabilizados outros compromissos, contra times de outras séries e países, o aproveitamento quase dobra, chegando aos 85%.