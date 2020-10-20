Palmeiras se reapresenta e já finaliza preparação para encarar o Tigre

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Pela primeira vez desde que o futebol retornou, em julho deste ano, o Palmeiras teve somente um dia para se preparar para uma partida de futebol. De folga na segunda-feira (19), quando a delegação alviverde retornou de Fortaleza, o elenco do Verdão só teve a tarde desta terça-feira (20) para finalizar a sua preparação para receber o Tigre-ARG.

Andrey Lopes comandou uma atividade de mais de 1h na Academia de Futebol e ensaiou o provável Palmeiras que encerra, nesta quarta-feira (21), a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores 2020.

Com o retorno de Felipe Melo, que treinou com bola e está pronto para retornar à zaga alviverde, o técnico interino também deve alterar o sistema ofensivo do Verdão, que foi criticado por torcedores nas redes sociais na derrota por 2 a 0 diante do Fortaleza.

Lucas Esteves e Marcos Rocha seguem em tratamento de lesões na coxa e não serão relacionados para a partida.A grande novidade da atividade foi a presença do zagueiro Luan em campo. O defensor, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota para o São Paulo, já iniciou a transição física para voltar aos gramados em breve.

Um provável Palmeiras para receber o Tigre-ARG é: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima (Raphael Veiga); Wesley e Luiz Adriano.

Palmeiras e Tigre-ARG se enfrentaram ainda no início do ano em Buenos Aires, pela estreia dos clubes na Copa Libertadores 2020. Com gols de Luiz Adriano e Willian, o Verdão venceu por 2 a 0.