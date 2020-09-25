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futebol

Palmeiras revê último algoz no Allianz Parque para findar jejum

Flamengo, em dezembro do ano passado, superou os donos da casa, pelo Brasileiro. Apesar da invencibilidade no local na temporada, Verdão vive maior série sem vencer no estádio...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O clássico nacional entre Palmeiras e Flamengo está marcado para domingo (27), no Allianz Parque, e o time da casa reencontrará com o último algoz no local. Os cariocas venceram por 3 a 1, em dezembro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro.
Em meio à disputa extracampo pela realização do confronto por conta dos inúmeros casos de atletas do rival infectado com a Covid-19, o Verdão vive dois momentos distintos quando atua no Allianz.
Ao mesmo tempo em que está invicto na temporada após 11 jogos - seis vitórias e cinco empates - a equipe de Vanderlei Luxemburgo vive o maior jejum desde a volta para os seus domínios, em novembro de 2014.A atual série conta com quatro empates consecutivos: Corinthians, pelo Brasileiro, além de Goiás, Internacional e Sport, no Brasileirão. No Dérbi, o Palmeiras venceu nos pênaltis e sagrou-se campeão estadual após 12 anos.
O Alviverde conta com 14 compromissos como mandante na temporada, com oito vitórias e seis empates. O atual momento contabiliza ainda uma série de 17 partidas sem perder atuando por Paulistão, Brasileiro e Libertadores.

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