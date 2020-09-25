Palmeiras revê último algoz no Allianz Parque para findar jejum

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O clássico nacional entre Palmeiras e Flamengo está marcado para domingo (27), no Allianz Parque, e o time da casa reencontrará com o último algoz no local. Os cariocas venceram por 3 a 1, em dezembro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro.

Em meio à disputa extracampo pela realização do confronto por conta dos inúmeros casos de atletas do rival infectado com a Covid-19, o Verdão vive dois momentos distintos quando atua no Allianz.

Ao mesmo tempo em que está invicto na temporada após 11 jogos - seis vitórias e cinco empates - a equipe de Vanderlei Luxemburgo vive o maior jejum desde a volta para os seus domínios, em novembro de 2014.A atual série conta com quatro empates consecutivos: Corinthians, pelo Brasileiro, além de Goiás, Internacional e Sport, no Brasileirão. No Dérbi, o Palmeiras venceu nos pênaltis e sagrou-se campeão estadual após 12 anos.