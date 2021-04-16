Palmeiras retorna ao Allianz contra adversário mais vezes derrotado na arena

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Menos de 48 horas após perder a Recopa para o Defensa y Justicia-ARG, o Palmeiras volta a campo, nesta sexta-feira (16), pelo Campeonato Paulista, contra o São Paulo, no Allianz Parque. O Alviverde retorna a sua casa após mais de um mês, tendo jogado pela última vez no estádio no dia 14 de março, na vitória por 2×1 contra a Ferroviária.O Tricolor Paulista é o clube que mais vezes jogou na nova arena do Verdão e também o time que mais perdeu, contabilizando dez jogos e oito derrotas. No último jogo entre as equipes no Allianz, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2020, o Palmeiras foi derrotado pela primeira vez pelo rival, jogando no estádio. Antes disso, havia apenas empatado uma vez, por 0x0, e perdido nos pênaltis, na semifinal do Campeonato Paulista de 2019.

Além do retrospecto negativo, o São Paulo também é a maior vítima de gols sofridos na arena em relação aos demais rivais. Enquanto Santos e Corinthians sofreram apenas dez gols, o Tricolor levou 24 nas dez partidas disputadas no novo estádio, tendo saído derrotado por, pelo menos três gols, em seis oportunidades. Confira o histórico de confrontos entre Palmeiras e São Paulo e o retrospecto geral do clássico no Allianz Parque:Lista de Choque-Reis no Allianz Parque

Palmeiras 3×0 São Paulo – 2015, Campeonato PaulistaPalmeiras 4×0 São Paulo – 2015, Campeonato BrasileiroPalmeiras 2×1 São Paulo – 2016, Campeonato BrasileiroPalmeiras 3×0 São Paulo – 2017, Campeonato PaulistaPalmeiras 4×2 São Paulo – 2017, Campeonato BrasileiroPalmeiras 2×0 São Paulo – 2018, Campeonato PaulistaPalmeiras 3×1 São Paulo – 2018, Campeonato BrasileiroPalmeiras 0x0 São Paulo – 2019, Campeonato PaulistaPalmeiras 3×0 São Paulo – 2019, Campeonato BrasileiroPalmeiras 0x2 São Paulo – 2020, Campeonato BrasileiroRetrospecto geral

Jogos: 10Vitórias: 8Empates: 1Derrotas: 1Gols pró: 24Gols contra: 6Saldo de gols: 18O capitão Felipe Melo marcou gol na última vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 3×0, no Allianz Parque em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2019.Na temporada passada, além de ter sido derrotado, em sua nova casa, pela primeira vez, o Alviverde Imponente não venceu o rival nenhuma vez, fato que não acontecia desde 2013. Em ambas as ocasiões o ano terminou com dois empates e uma vitória do São Paulo no Choque-Rei.