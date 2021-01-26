Palmeiras realiza último treino horas antes de enfrentar Vasco

Seguindo a rotina de dar treino nas manhãs dos dias de jogo, Abel Ferreira comandou a última atividade do Palmeiras na Academia de Futebol nesta terça-feira (26), antes de enfrentar o Vasco da Gama, em jogo marcado para as 20h no Allianz Parque.

Os jogadores costumeiramente titulares do Verdão foram escalados em um dos campos e realizaram treinos posicionais, ensaiando situações de jogo. Os reservas, inclusive aqueles que entraram em campo no duelo diante do Ceará do último domingo (24), também fizeram atividades no gramado, mas de forma separada.A partida contra o Cruzmaltino será a última antes da decisão da Libertadores, contra o Santos, no próximo sábado (30). Por isso, há dúvidas se Abel utilizará força máxima no compromisso de hoje ou se manterá a estratégia do jogo de dois dias atrás, preservando os atletas que disputarão a final continental. A tendência é a segunda opção.