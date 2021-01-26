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futebol

Palmeiras realiza último treino horas antes de enfrentar Vasco

Com titulares e reservas treinando separadamente, Abel Ferreira mantém mistério de time que irá a campo nesta terça-feira (26)
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Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 16:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Seguindo a rotina de dar treino nas manhãs dos dias de jogo, Abel Ferreira comandou a última atividade do Palmeiras na Academia de Futebol nesta terça-feira (26), antes de enfrentar o Vasco da Gama, em jogo marcado para as 20h no Allianz Parque.
Os jogadores costumeiramente titulares do Verdão foram escalados em um dos campos e realizaram treinos posicionais, ensaiando situações de jogo. Os reservas, inclusive aqueles que entraram em campo no duelo diante do Ceará do último domingo (24), também fizeram atividades no gramado, mas de forma separada.A partida contra o Cruzmaltino será a última antes da decisão da Libertadores, contra o Santos, no próximo sábado (30). Por isso, há dúvidas se Abel utilizará força máxima no compromisso de hoje ou se manterá a estratégia do jogo de dois dias atrás, preservando os atletas que disputarão a final continental. A tendência é a segunda opção.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Ramonismo, Domènec… 14 memes que envelheceram mal no Brasileirão
Palmeiras e Vasco se enfrentam na noite desta terça-feira, em jogo atrasado da primeira rodada do Brasileirão 2020. Esta será a primeira vez que o técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje no clube carioca, voltará ao Allianz Parque desde sua demissão do Alviverde Imponente, no dia 14 de outubro de 2020.

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