Palmeiras pede a desconvocação de Veron e Danilo da Seleção Sub-20

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras pediu a desconvocação do meio-campista Danilo e do atacante Gabriel Veron. A dupla foi chamada para um período de treinos em Itu, interior de São Paulo, no final do mês de outubro, visando a preparação para o Sul-Americano da categoria.

–O Anderson (Barros) já esteve na CBF, conversando com o pessoal da CBF, e já solicitou (a liberação). Estamos com elenco curto — afirmou o treinador Vanderlei Luxemburgo após a derrota contra o Botafogo, na última quarta-feira, por 2 a 1.

Caso os jogadores não forem desconvocados, Danilo e Veron podem perder três jogos do Palmeiras, contra o Tigre, no Allianz Parque, pela Libertadores; Atlético-GO, pelo Brasileirão; e Red Bull Bragantino, pela ida das oitavas da Copa do Brasil.Luxemburgo alegou que esse é apenas um período de preparação e que o Palmeiras “não pode pagar o preço para a Seleção Brasileira treinar”.

— A pandemia é do futebol, todos têm que pagar um preço. A seleção brasileira também tem que pagar o preço de não ter convocação para treinamento. Neste momento, acho que o bom senso tem que prevalecer. Que a CBF viva a pandemia como todos estão vivendo – disse Luxemburgo, na entrevista coletiva.

Essa é a primeira lista da categoria para este ano de 2020 e, por não se tratar de uma Data Fifa, o Palmeiras não tem obrigação de liberar os seus atletas.

– Ao meu ver é desnecessário tirar jogadores para fazer treinamento. Tem jogador sub-20 hoje que está até na Seleção principal. Eles fazem parte do nosso elenco. Temos um elenco curto. Acho que o bom senso tem que prevalecer.