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Palmeiras passa dois jogos seguidos em branco pela primeira vez desde o Mundial de Clubes

Verdão não balançou as redes no empate contra o Botafogo e na derrota diante do São Paulo no Paulistão...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com o empate em 0 a 0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto no último domingo (18), o Palmeiras chegou ao segundo jogo consecutivo sem balançar as redes, uma vez que já havia sido derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 na última sexta-feira (16).
ATUAÇÕES: Palmeiras tem noite sem brilho em empate; veja as notas
Foi a segunda vez sob o comando de Abel Ferreira que o Verdão atingiu essa marca indesejável. A primeira, e até então única ocasião, havia acontecido justamente durante a disputa do Mundial de Clubes no Catar, em fevereiro: derrota por 1 a 0 para o Tigres-MÉX na semifinal e empate em 0 a 0 com o Al-Ahly-EGI na disputa de terceiro lugar.
Em intensa maratona de jogos, o Palmeiras jogou com oito Crias da Academia entre os titulares diante do Botafogo, mas usou seus principais jogadores no clássico com o São Paulo no Allianz Parque.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosA má fase atual coincide com o momento do centroavante Luiz Adriano. O camisa 10 vive o maior jejum de gols desde que chegou ao clube, totalizando 11 jogos sem balançar as redes. Seus últimos tentos pelo Alviverde aconteceram na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, ainda pelo Brasileirão de 2020.
Com seis jogos disputados, o Palmeiras soma nove pontos e ocupa a terceira colocação no grupo C do Campeonato Paulista, ficando de fora da zona de classificação para as quartas de final, por enquanto. O time viaja nessa segunda-feira (19) para o Peru, onde enfrenta o Universitario na próxima quarta-feira (21), em jogo válido primeira rodada da fase de grupos da Liberadores de 2021.

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