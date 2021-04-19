Palmeiras passa dois jogos seguidos em branco pela primeira vez desde o Mundial de Clubes

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com o empate em 0 a 0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto no último domingo (18), o Palmeiras chegou ao segundo jogo consecutivo sem balançar as redes, uma vez que já havia sido derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 na última sexta-feira (16).

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Foi a segunda vez sob o comando de Abel Ferreira que o Verdão atingiu essa marca indesejável. A primeira, e até então única ocasião, havia acontecido justamente durante a disputa do Mundial de Clubes no Catar, em fevereiro: derrota por 1 a 0 para o Tigres-MÉX na semifinal e empate em 0 a 0 com o Al-Ahly-EGI na disputa de terceiro lugar.

Em intensa maratona de jogos, o Palmeiras jogou com oito Crias da Academia entre os titulares diante do Botafogo, mas usou seus principais jogadores no clássico com o São Paulo no Allianz Parque.

>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosA má fase atual coincide com o momento do centroavante Luiz Adriano. O camisa 10 vive o maior jejum de gols desde que chegou ao clube, totalizando 11 jogos sem balançar as redes. Seus últimos tentos pelo Alviverde aconteceram na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, ainda pelo Brasileirão de 2020.