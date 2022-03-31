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Palmeiras marca início da venda de ingressos para final do Paulistão contra o São Paulo; saiba detalhes

Sócios-torcedores poderão adquirir as entradas a partir desta quinta-feira (31), às 10h
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Publicado em 30 de Março de 2022 às 21:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 21:31
O Palmeiras anunciou o início da pré-venda de ingressos para o jogo de volta da final do Paulistão contra o São Paulo, no Allianz Parque. A partir desta quinta-feira (31), às 10h, os sócios-torcedores Avanti poderão adquirir as entradas para o clássico. Já a comercialização para o público geral começa na sexta-feira (1), no mesmo horário.Os sócios palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet, através do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.GALERIA> Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história> Veja como estão os potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022Para o confronto, haverá venda física de ingressos no Allianz Parque. Nos dias 1 e 2 de abril, das 12h às 19h, os palmeirenses poderão efetuar a compra das entradas nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 3, data da partida, os torcedores devem se dirigir aos Portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo do jogo.
Associados e donos de Cadeiras Cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, para adquirir os ingressos. O atendimento acontecerá nos mesmos dias e horários de funcionamento das bilheterias do estádio.TABELA> Clique aqui e simule todos os resultados do Paulistão 2022!Vale lembrar que a capacidade da arena será reduzida em cerca de 25% a 30% por conta da instalação do palco na frente do Gol Norte para o show da banda Maroon 5, que se apresenta no Allianz Parque dois dias depois da partida.
Portanto, o Gol Norte vai incorporar, em especial nesta partida, uma parte da Central Leste. Além disso, o desconto tradicionalmente oferecido no setor será aplicado também na área Superior Sul. Assim, o sócio-torcedor adepto do Plano Ouro, que tem desconto de 100%, ainda terá direito ao benefício.
Veja a divisão da venda de acordo com a pontuação no rating dos associados:
Cinco estrelas: 31/3, às 10hQuatro estrelas: 31/3, às 12hTrês estrelas: 31/3, às 14hDuas estrelas: 31/3, às 16hUma estrela: 31/3, às 18hTodos os sócios: 31/3, às 20hVenda geral: 01/4, às 10h
Crédito: Palmeirensespoderãogarantiringressosparaadecisãonestaquinta-feira(31(Foto:AlexandreGuariglia/LANCE!)

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