Palmeiras marca início da venda de ingressos para final do Paulistão contra o São Paulo; saiba detalhes

O Palmeiras anunciou o início da pré-venda de ingressos para o jogo de volta da final do Paulistão contra o São Paulo, no Allianz Parque. A partir desta quinta-feira (31), às 10h, os sócios-torcedores Avanti poderão adquirir as entradas para o clássico. Já a comercialização para o público geral começa na sexta-feira (1), no mesmo horário.Os sócios palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet, através do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.GALERIA> Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história> Veja como estão os potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022Para o confronto, haverá venda física de ingressos no Allianz Parque. Nos dias 1 e 2 de abril, das 12h às 19h, os palmeirenses poderão efetuar a compra das entradas nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 3, data da partida, os torcedores devem se dirigir aos Portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo do jogo.