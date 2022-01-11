Palmeiras leva empate no último lance contra o Água Santa pela Copinha

O Palmeiras empatou com o Água Santa por 1 a 1 na tarde desta terça-feira (11), no Distrital do Inamar, em Diadema (SP), e selou a sua classificação à fase de mata-mata da Copa São Paulo de juniores na primeira colocação com sete pontos, o mesmo do rival, mas com vantagem no critério de saldo de gols.Ambas as equipes entraram em campo já garantidas na próxima fase. Estava em jogo apenas a colocação final na chave.

E, mesmo com o empate, o Verdão ficou na liderança e garantiu o duelo contra o Mauá, na próxima quinta-feira (13), na cidade de mesmo nome na Grande São Paulo. O horário do duelo ainda vai ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O Água Santa encara o Atlético-GO.

O Palmeiras tem cinco desfalques por Covid-19 para a partida. O goleiro Mateus, o zagueiro Lucas Freitas, os meio-campistas Pedro Bicalho e Jhonatan e o atacante Endrick, maior estrela desse grupo, estão fora. A joia, se voltar a disputar a Copinha - isso porque já está treinando com os profissionais -, deve volgar ao time apenas nas quartas-de-final.

As condições climáticas já antecipavam que Palmeiras e Água Santa não fariam o melhor dos espetáculos na tarde desta terça. E a expectativa se cumpriu. Com o gramado repleto de poças de água, a bola não corria, obrigando as equipes a apostarem nas jogadas aéreas como principal forma de tentar levar perigo ao gol adversário.

Na volta do intervalo, a chuva deu um tempo, o gramado melhorou, mas o nível do confronto caiu.

O gol saiu aos 35. Após a cobrança de escanteio, o goleiro Lucas soca a bola para fora da área. Vanderlan pega o rebote e cabeceia direto para dentro da área. Mina tenta tirar, desvia e manda para o próprio gol. O gol, contudo, foi dado pra o palmeirense.

No finalzinho houve tempo para o goleiro Kaíque, que havia defendido um pênalto no jogo anterior, brilhar de novo. Aos 42, após confusão na área do Palmeiras, Samurai dá lindo drible em dois zagueiros e fica sozinho, na frente de arqueiro, que defendeu no cantinho a finalização.

Dois minutos depois, em um contra-ataque do Água Santa pela direita, David ganha dos zagueiros, invade a área sozinho e chuta pro gol. Kaíque faz grande defesa e impediu o empate do Água Santa.

A tentativa não ligou o alerta necessário ao Verdáo e Vinícius empatou no último lance do jogo, selando o placar final.FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 1 x 1 ÁGUA SANTA-SP

Local: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)Data-Hora: 11/1/2022 (terça-feira) - 15h15 (de Brasília)Árbitro: Camilo Morais ZarpelãoAssistentes: Luiz Fernando de Moraes e Marco de Andrade RossiPúblico/renda: Não divulgadosCartões amarelos: João Vitor, João Paulo e Jota (Água Santa), Garcia (Palmeiras)

Gol: Vanderlan 36'/2ºT (1-0) e Vinícius 49'/2ºT (1-1)

PALMEIRAS: Kaique; Talisca, Naves, Ruan Santos e Ian (Fabinho 45/2); Garcia (Jhow 31/2), Miguel, Pedro Lima, Kevin (Vanderlan 28/2) e João Pedro; Gabriel Silva (Kauan 31/2) e Vitinho Técnico: Paulo Victor Gomes

ÁGUA SANTA: Lucas Bento: João Vitor, Ruivo, Anderson e Pedro: Gabriel Cunha, João Pedro (Quintas 22/2), Samurai e Korek (Vinicius 31/2); David (Matheus Nei 43/2) e Jota (Kauan 31/2)Técnico: Antonio CarlosTABELA

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!