Palmeiras fará novos testes cardíacos no elenco e cita lesões na Alemanha

Crédito: Os coordenadores Daniel Gonçalves e Antônio Mello falam das preocupações na volta dos treinos (Agência Palmeiras

Mesmo ainda não sem data para retomada dos treinos presenciais em São Paulo por conta da pandemia do coronavírus, Palmeiras tem protocolos ajustados. Está previso, por exemplo, novos exames cardiológicos no convênio do clube com o Hospital Sírio-Libanês. Além disso, chamaram atenção as contusões apresentadas logo no retorno do Campeonato Alemão, lembradas por membros da comissão técnica em congresso virtual nesta terça-feira.

- O futebol alemão teve vários jogadores com lesões musculares ou articulares logo na primeira rodada, já ligando o sinal de alerta. Temos inúmeros estudos demonstrando a necessidade de uma pré-temporada adequada com o objetivo de performance e evitar lesões, mas nossa realidade neste ano é totalmente diferente, porque estamos vindo de um período muito longo de inatividade - disse o coordenador científico Daniel Gonçalves.E MAIS:Há 4 anos no 'Porcoembu': veja gols de Palmeiras 4 x 3 GrêmioPalmeiras tem dois casos de atletas com COVID-19 na baseAtaque imparável: Luizão lembra Paulista-96 e crê em Luxa- Teremos muito cuidado nesse retorno. O que aconteceu na Alemanha pode acontecer no Brasil também. O atleta não é o que achamos, mas o que pode apresentar, com limite de assimilação e resposta física. Esses cuidados estão sendo tomados. Vamos entender primeiro o atleta, com avaliações e pesquisas para encaixar comportamento psicológico na elaboração do plano físico - falou o coordenador de preparação física Antônio Mello.

As declarações ocorreram no 2º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol, que acontece de forma online, devido às restrições de circulação por conta da pandemia, com foco no impacto da crise gerada pela COVID-19. E Daniel Gonçalves adiantou a preocupação com a questão cardiológica do elenco.

- Para os atletas que testarem positivo em algum momento, precisamos pesquisar, por exemplo, se houve danos cardiológicos, renais, hepáticos. Sabemos que a COVID-19 tem essa característica de alguns danos celulares. Então, todos os nossos atletas serão novamente testados na parte cardiológica. Vamos verificar os déficits em condições anteriores para ter um trabalho específico nesse retorno e prevenir lesões - afirmou Daniel Gonçalves.

O 2º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol ocorrerá diariamente até segunda-feira, com todos os debates começando às 17h, com transmissão ao vivo na contas oficiais do clube no Youtube e no Facebook. Outros membros da comissão técnica palmeirense aparecerão ao longo do congresso, que debaterá nutrição esportiva adaptada aos novos tempos nesta quarta-feira.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer sua participação no sábado, em dia que também pode contar com a participação do ex-técnico Muricy Ramalho ou do ex-meia Alex. Também participarão profissionais do Manchester City, da Inglaterra, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, da Roma, da Itália, do Porto, de Portugal, do River Plate, da Argentina, e da Faculdade das Américas.

Confira a programação do 2º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol:

2/6 - TERÇA-FEIRA – 17hDesenvolvimento da performance e prevenção de lesões na pandemiaPalmeiras: Daniel Gonçalves – Coordenador CientificoPalmeiras: Antônio Melo – Coordenador de Preparação FísicaSports Science and Exercise Physiology / The Villages SC and Brazilian Indoor Soccer National Team - Cláudio Pavanelli – Fisiologista ­FAM: Prof. Henry Dan Kiyomoto – Professor do curso de Fisioterapia da FAMConvidado especial e mediador: Mauro BetingApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

3/6 - QUARTA-FEIRA - 17hNutrição Esportiva em um mundo Globalizado pela COVID-19: Novas práticas, novos hábitos, novos temposPalmeiras: Mirtes Stancanelli – NutricionistaFutebol Clube do Porto: Vitor Hugo Teixeira – NutricionistaFAM: Prof. Marcelo Luiz Peixoto Sobral – Professor do curso de MedicinaConvidado especial e mediador: Mauro Beting – JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

4/6 - QUINTA-FEIRA - 17hAnálise de desempenho e mercado no futebolPalmeiras: Lucas Oliveira – Analista de mercadoPalmeiras: Rafael Costa – Analista de desempenhoPalmeiras: Guilherme Dias- Analista de desempenhoShakhtar Donetsk: Jose Fernando Rodrigues Boto – Chefe de ScoutManchester City: Harry Dunn - Analista de desempenhoRoma: Tiago Leal - Analista de desempenhoConvidado especial e mediador: Mauro Beting - JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras*Haverá tradução simultânea.

5/6 - SEXTA-FEIRA - 17hNova Etapa – A carreira fora dos camposPalmeiras: Edu Dracena – Assessor de FutebolFederação Paulista de Futebol: Mauro Silva – Vice-presidenteFAM: a confirmarConvidado especial e mediador: Mauro Beting - JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

6/6 - SÁBADO - 17hPalmeiras: Vanderlei Luxemburgo - TécnicoConvidado: Alex ou Muricy Ramalho (A confirmar)Convidado especial e mediador: Mauro Beting - JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

7/6 - DOMINGO - 17hFutebol de base – A Escola de formaçãoPalmeiras: João Paulo Sampaio – Coordenador geral das categorias de baseRiver Plate: Gustavo Grossi - Diretor esportivoFAM: Prof. Vinícius Barroso Hirota – Coordenador do curso de Educação FísicaConvidado especial e mediador: Mauro Beting – JornalistaApresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras