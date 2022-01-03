Palmeiras está próximo de emprestar o lateral-esquerdo Victor Luís para o Ceará

Victor Luís não deve jogar pelo Palmeiras em 2022. O Ceará está em negociações avançadas com o Alviverde para contratar por empréstimo de um ano o lateral-esquerdo. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Nosso Palestra".+ Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022

O defensor era o reserva imediato de Matías Viña na última temporada, mas com a saída do uruguaio e as chegadas de Piquerez e Jorge, Victor Luís perdeu espaço com Abel Ferreira.

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O lateral de 28 anos testou positivo para a Covid-19 recentemente, e não iria se apresentar com o elenco do Verdão na próxima quarta-feira (5), na Academia de Futebol.

Caso o negócio entre os dois clubes seja confirmado, o lateral-esquerdo será o quinto jogador a deixar o Alviverde na temporada. Jaílson, Felipe Melo, Willian e Borja já foram negociados pelo diretoria.

Victor Luís é cria do Palmeiras, onde soma 146 partidas e quatro gols. Seu vínculo com o Verdão vai até 31 de dezembro de 2022.