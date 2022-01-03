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Palmeiras está próximo de emprestar o lateral-esquerdo Victor Luís para o Ceará

Terceira opção no lado esquerdo da defesa, o atleta de 28 anos está no seu último ano de contrato com o Verdão e deve ser reforço do Vozão para a próxima temporada...
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Publicado em 

03 jan 2022 às 15:07

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:07

Victor Luís não deve jogar pelo Palmeiras em 2022. O Ceará está em negociações avançadas com o Alviverde para contratar por empréstimo de um ano o lateral-esquerdo. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Nosso Palestra".+ Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022
O defensor era o reserva imediato de Matías Viña na última temporada, mas com a saída do uruguaio e as chegadas de Piquerez e Jorge, Victor Luís perdeu espaço com Abel Ferreira.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES
O lateral de 28 anos testou positivo para a Covid-19 recentemente, e não iria se apresentar com o elenco do Verdão na próxima quarta-feira (5), na Academia de Futebol.
Caso o negócio entre os dois clubes seja confirmado, o lateral-esquerdo será o quinto jogador a deixar o Alviverde na temporada. Jaílson, Felipe Melo, Willian e Borja já foram negociados pelo diretoria.
Victor Luís é cria do Palmeiras, onde soma 146 partidas e quatro gols. Seu vínculo com o Verdão vai até 31 de dezembro de 2022.
Crédito: VictorLuísdeveseremprestadopeloVerdão(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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