Palmeiras desperdiça chances, mas vence o Santo André e segue invicto no Paulistão

O Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Paulista e segue invicto. O Verdão recebeu o Santo André no Allianz Parque na tarde deste sábado (19), pela oitava rodada, e venceu por 1 a 0, gol de Raphael Veiga, de pênalti. O placar poderia ter sido mais elástico, já que o Verdão desperdiçou chances importantes. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira foi a 16 pontos, e tem quatro de vantagem na ponta pelo Grupo C, além de um jogo a menos.

Primeiro tempo

O Palmeiras começou o duelo com algumas alterações na equipe titular, já que o técnico Abel Ferreira tinha desfalques como Luan, Scarpa e Zé Rafael. Apesar disso, o ataque do Verdão teve força máxima, com Dudu e Rony, este aberto pela esquerda, enquanto Raphael Veiga atuava mais centralizado.

A primeira boa chance do jogo, no entanto, foi do Santo André, aos 8'. Após boa inversão pela direita, a bola ficou com Giovanny, que arrematou de fora da área e obrigou Weverton a fazer grande defesa. Pouco tempo depois, o goleiro palmeirense salvou mais uma, depois que Dudu Vieira arriscou de fora da área.

Na tentativa de impedir a pressão dos visitantes, o Verdão devolveu o susto. Aos 17', Rony recebeu passe de Veiga pela esquerda, puxou para dentro e chutou rasteiro. Na sequência, o Palmeiras começou a fechar os espaços do adversário e a partir para cima na tentativa de tirar o marcador do zero.

Não demorou muito para o primeiro gol palmeirense sair. Aos 28', mão na bola na área dos donos da casa. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti, convertido por Raphael Veiga, que cobrou com categoria no meio do gol. Em seguida, o próprio camisa 23 quase ampliou ao arriscar um chute forte de fora da área que tirou tinta do travessão.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de uma chance para cada lado. Pelo Verdão Dudu encheu o pé e viu a bola passar perto da meta adversária. O xará Dudu Vieira respondeu mandando uma bola rasteira que Weverton defendeu.

Segundo tempo

As equipes voltaram sem alterações para a etapa complementar. E, diferentemente, do início do primeiro tempo, quando o Verdão viu o Santo André se movimentar, agora o Verdão controlava melhor o duelo e encurralava o rival. E foram três boas chances em menos de 20 minutos, duas delas com Jailson.

Na primeira delas, Jailson tentou surpreender o goleiro, mas não conseguiu acertar a meta. Na segunda, o volante recebeu passe de Veiga na área. Livre na marca do pênalti, o jogador mandou para fora a melhor chance do segundo tempo. Murilo ainda tentou ampliar o marcador na sequência, de cabeça, mas o goleiro salvou.FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 SANTO ANDRÉ

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data-Hora: 19/2/2022 - 16hÁrbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Alex AlexandrinoVAR: Thiago Luis ScarascatiPúblico: 20.723 presentesCartões amarelos: Atuesta (PAL) e Gustavo Nescau (STA)Gol: Raphael Veiga (33', 1°T)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson, Danilo (Rafael Navarro, 32'/2ºT), Atuesta e Raphael Veiga (Breno Lopes, 42'/ 2ºT); Dudu (Patrick de Paula, 43'/ 2ºT) e Rony (Wesley, 27'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

SANTO ANDRÉ: Jefferson Paulino; Jeferson, Luis Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho (Sabino, 27'/2ºT), Dudu Vieira e Carlos Jatobá (Thiaguinho, 11'/2°T); Giovanny (Gustavo Nescau, 11'/2ºT), Lucas Tocantins e Júnior Todinho (Rochinha, 38', 2ºT). Técnico: Thiago Carpini.