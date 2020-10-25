futebol

Palmeiras desembarca em Goiânia com protestos de organizada

Mancha Alviverde estendeu faixas e entoou cânticos contra o elenco e a direção do Verdão...
LanceNet

24 out 2020 às 22:15

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 22:15

Crédito: Reprodução/Instagram
A delegação do Palmeiras desembarcou na capital de Goiás durante a tarde deste sábado (24) e deu de cara com um protesto da Mancha Alviverde. Com faixas contra Maurício Galiotte e Anderson Barros e cantos contra o elenco, o grupo organizado se posicionou na entrada do hotel no qual o clube está instalado.A Mancha já havia prometido novos protestos após a saída de Vanderlei Luxemburgo. Na sábado passado, a delegação já havia sido recebida com protestos em Fortaleza (CE). No entendimento da organizada, há uma grande parcela de culpa da má fase que cabe aos atletas e à direção.
​"Vergonha, time sem vergonha" e "Maurício banana" foram cânticos ouvidos durante o protesto que não culminou em violência ou atos que necessitassem de intervenção policial. Neste domingo (25), o Palmeiras joga contra o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), em duelo da 18ª rodada do Brasileirão 2020.

