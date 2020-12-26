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Palmeiras derrota Corinthians nos pênaltis e conquista tetracampeonato Paulista sub-20

Kaique, goleiro reserva do Verdão, entrou no fim da partida e decidiu o rumo do campeonato ao defender três cobranças alvinegras...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 17:46
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Após empatar no tempo regulamentar por 1 a 1, o Palmeiras derrotou o rival Corinthians nos pênaltis e conquistou o Campeonato Paulista sub-20 pelo quarto ano consecutivo, algo inédito na história da competição.
O Corinthians abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo após uma falha do goleiro Leandro, do Palmeiras. Jhow recuou a bola e o arqueiro alviverde tentou dominá-la, mas ela escapou por baixo dos seus pés e balançou as redes.
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A resposta palestrina veio menos de dez minutos depois, quando, pelo lado direito do ataque, uma cobrança de escanteio precisa chegou à cabeça de Michel, que acertou a bola e contou ainda com o desvio de um defensor alvinegro para marcar o gol de empate.
O tempo regulamentar acabou igualado e a decisão ficou para os pênaltis. O Palmeiras converteu suas três primeiras batidas, com Pedro Bicalho, Kevin e Ramon Rocha, mas o brilho ficou com o goleiro Kaique. O arqueiro reserva entrou no fim do jogo no lugar de Leandro, somente para as penalidades, estratégia adotada também na semifinal. Mais uma vez, deu certo: ele defendeu três cobranças alvinegras, de Gabriel Araújo, Lucas Pires e Eduardo Tanque, e garantiu o tetracampeonato para o Verdão.

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