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futebol

Palmeiras caminha para ser o melhor da Liberta pelo terceiro ano seguido

Dono da melhor campanha na fase de grupos, Verdão só precisa vencer o Tigre, no Allianz Parque, para repetir o feito de 2018 e 2019 e ter a vantagem de sempre decidir em casa...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 08:10
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras encaminhou, com a vitória por 5 a 0 contra o Bolívar, a melhor colocação geral na fase de grupos da Libertadores. Se confirmar o feito, será a terceira vez consecutiva.
​O time passou o Nacional do Uruguai que somava quatro vitórias em quatro jogos. No entanto, o ex-clube de Matías Viña perdeu em casa nesta quarta-feira para o Racing e agora o Palmeiras só precisa vencer o Tigre, da segunda divisão argentina, para confirmar a primeira colocação geral.
​Ficar em primeiro lugar garante que o time sempre decida em casa o segundo jogo da fase mata-mata da competição. Essa vantagem, no entanto, não foi suficiente nos últimos dois anos.Em 2019, o Palmeiras conquistou 15 pontos num grupo em que também estavam San Lorenzo (Argentina), Melgar (Venezuela) e Junior de Barranquilla (Colômbia).
​No entanto, o Alviverde foi desclassificado em casa para o Grêmio nas Quartas de Finais após vencer a primeira fora de casa.
​No ano anterior, o time conquistou a primeira colocação geral num grupo difícil, que tinha Boca Jrs. (Argentina), Júnior de Barranquilla (Colômbia) e Alianza Lima (Peru).
​Nesta temporada, o Palmeiras garantiu a primeira colocação geral vencendo os colombianos, o que classificou o Boca, e depois foi desclassificado pelos argentinos.
​A sequência de primeiras colocações na classificação geral seguidas de fracassos no mata-mata virou até piada entre torcedores, que tratam o feito com ironia chamando o time de “Campeão da fase de grupos”.

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