Palmeiras caminha para ser o melhor da Liberta pelo terceiro ano seguido

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras encaminhou, com a vitória por 5 a 0 contra o Bolívar, a melhor colocação geral na fase de grupos da Libertadores. Se confirmar o feito, será a terceira vez consecutiva.

​O time passou o Nacional do Uruguai que somava quatro vitórias em quatro jogos. No entanto, o ex-clube de Matías Viña perdeu em casa nesta quarta-feira para o Racing e agora o Palmeiras só precisa vencer o Tigre, da segunda divisão argentina, para confirmar a primeira colocação geral.

​Ficar em primeiro lugar garante que o time sempre decida em casa o segundo jogo da fase mata-mata da competição. Essa vantagem, no entanto, não foi suficiente nos últimos dois anos.Em 2019, o Palmeiras conquistou 15 pontos num grupo em que também estavam San Lorenzo (Argentina), Melgar (Venezuela) e Junior de Barranquilla (Colômbia).

​No entanto, o Alviverde foi desclassificado em casa para o Grêmio nas Quartas de Finais após vencer a primeira fora de casa.

​No ano anterior, o time conquistou a primeira colocação geral num grupo difícil, que tinha Boca Jrs. (Argentina), Júnior de Barranquilla (Colômbia) e Alianza Lima (Peru).

​Nesta temporada, o Palmeiras garantiu a primeira colocação geral vencendo os colombianos, o que classificou o Boca, e depois foi desclassificado pelos argentinos.