Palmeiras aumenta proposta por Taty Castellanos, que se distancia de renovação com New York City FC

Crédito: Divulgação/ NYCFC

Um dia após a derrota na Recopa Sul-Americana, o Palmeiras voltou à ativa no Mercado da Bola. Dando sequência às tratativas por Valentín 'Taty' Castellanos, o Alviverde aumentou o valor de sua proposta ao New York City FC, clube que detém os direitos econômicos do atacante. A informação foi primeiramente noticiada pela repórter Raisa Simplicio, do site 'Goal', e confirmadas pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!>> ATUAÇÕES: Defensores falham e são os piores do Palmeiras na final; veja as notas

Os valores agora são de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 22 milhões, na cotação atual) por 70% do passe do argentino. É uma diferença significativa desde as últimas ofertas, que haviam girado em torno de US$2,5 milhões (aproximadamente R$15 milhões) por 60% dos direitos econômicos do centroavante. Em contato com fontes ligadas ao jogador, a reportagem do NP/L! apurou que o New York City FC gostou da proposta.O Verdão tem conversas avançadas com o atacante desde fevereiro, e o mesmo sempre demonstrou muita vontade de jogar no clube brasileiro. A reportagem também apurou que Taty, que tem as bases contratuais já acertadas com a diretoria alviverde, dificulta a renovação com sua atual equipe. Fontes ligadas ao jogador afirmam que o NYCFC já ofereceu um novo contrato, mas os valores estão distantes do que o atacante deseja para permanecer na América do Norte.