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Pablo lamenta campanha tricolor na Libertadores: 'Vergonhosa'

Autor de dois gols contra o Binacional, na noite desta terça, atacante demonstrou sua completa insatisfação com a eliminação precoce do Tricolor na Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 00:06

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 00:06

Crédito: Pablo comemora gol marcado no Binacional (Rubens Chiri/saopaulofc.net
Na noite desta terça, o São Paulo goleou o Binacional, do Peru, por 5 a 1, e se despediu da Copa Libertadores. Eliminado do torneio continental com uma rodada de antecedência, o Tricolor enfrentou os peruanos por uma vaga na Copa Sul-Americana e fez seu dever de casa. Ao fim da partida, o atacante Pablo - autor de dois gols na partida - classificou a trajetória do clubnesta edição como 'vergonhosa'.
- Ruim, nós não classificamos. Um clube como o São Paulo não avançar na fase de grupos é vergonhoso. Estamos tristes, insatisfeitos. Mas seguimos. Temos Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Tem de focar no domingo: é um jogo importantíssimo na temporada. Esse é o objetivo agora - afirmou o jogador ao ser questionado sobre o tema e referindo-se à partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo somou apenas sete pontos em 18 possíveis no Grupo D e ficou com a terceira posição na chave, o que lhe garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Embora ainda tenha outra competição internacional pela frente e tenha se despedido de forma elegante da Copa Libertadores, o Tricolor deixa o torneio com o sentimento de fracasso.
- Não estamos satisfeitos porque estamos fora da Libertadores. Em um clube como São Paulo não é negociável. Tem de jogar e classificar. Não conseguimos. O sentimento é de insatisfação - completou Pablo.
No domingo, às 20h30, o São Paulo volta a campo para decidir seu futuro na Copa do Brasil. Em casa, o Tricolor encara o Fortaleza, pelas oitavas de final, e precisa de uma vitória para se classificar. Como o jogo de ida, no Ceará, acabou em 3 a 3, e não há o critério do gol qualificado fora de casa, qualquer novo empate leva a decisão para as penalidades.

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