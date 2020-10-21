Pablo lamenta campanha tricolor na Libertadores: 'Vergonhosa'

Crédito: Pablo comemora gol marcado no Binacional (Rubens Chiri/saopaulofc.net

Na noite desta terça, o São Paulo goleou o Binacional, do Peru, por 5 a 1, e se despediu da Copa Libertadores. Eliminado do torneio continental com uma rodada de antecedência, o Tricolor enfrentou os peruanos por uma vaga na Copa Sul-Americana e fez seu dever de casa. Ao fim da partida, o atacante Pablo - autor de dois gols na partida - classificou a trajetória do clubnesta edição como 'vergonhosa'.

- Ruim, nós não classificamos. Um clube como o São Paulo não avançar na fase de grupos é vergonhoso. Estamos tristes, insatisfeitos. Mas seguimos. Temos Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Tem de focar no domingo: é um jogo importantíssimo na temporada. Esse é o objetivo agora - afirmou o jogador ao ser questionado sobre o tema e referindo-se à partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo somou apenas sete pontos em 18 possíveis no Grupo D e ficou com a terceira posição na chave, o que lhe garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Embora ainda tenha outra competição internacional pela frente e tenha se despedido de forma elegante da Copa Libertadores, o Tricolor deixa o torneio com o sentimento de fracasso.

- Não estamos satisfeitos porque estamos fora da Libertadores. Em um clube como São Paulo não é negociável. Tem de jogar e classificar. Não conseguimos. O sentimento é de insatisfação - completou Pablo.