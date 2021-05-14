Otimismo? Novo projeto da Botafogo S/A prevê dois títulos da Libertadores até 2030

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O projeto da Botafogo S/A deu mais um passo no início da semana. Com o ofício enviado pelo presidente Durcesio Mello, os documentos podem ser votados pelo Conselho Deliberativo para que Gustavo Magalhães, líder do projeto, tenha conversas mais avançadas com possíveis investidores interessados no Alvinegro.

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A esquete feita por Gustavo apresenta projeções otimistas. De acordo com o que foi divulgado pelo "Blog do Rodrigo Capelo", a apresentação da S/A que pode ser apresentada aos possíveis investidores prevê dois títulos da Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, três Cariocas e uma Copa do Brasil conquistados até 2030.

O sucesso dentro das quatro linhas, vale lembrar, é uma das premissas para que o projeto dê certo. A apresentação mostra que o esperado é ter um grande orçamento por meio de premiações e cotas de televisão a cada ano.

A apresentação vem sendo produzida desde o ano passado, antes do rebaixamento do Botafogo à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A queda pode ter alterado algumas das projeções do projeto. O retorno para a Série A em 2022, contudo, é de essencial importância para o sucesso da S/A.

Os termos foram revisados pelo CEO Jorge Braga, que chegou ao Botafogo em março. A apresentação inicial, é claro, passou por mudanças e os números não serão os mesmos que serão mostrados aos conselheiros na Assembleia Geral Extraordinária.Apresentação da Botafogo S/A divulgada por Rodrigo Capelo: