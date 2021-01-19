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Organizada do Cruzeiro vandaliza carro do ex-diretor geral do clube, Sérgio Nonato. Veja o vídeo

A ação aconteceu na manhã desta terça-feira, 19 de janeiro, e o ex-dirigente registrou o Boletim de Ocorrência...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 16:28

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:28

Crédito: O parabrilsa e outras parte do carro de Sérgio Nonato foram danificados por torcedores de uma organizada-(Reprodução/Internet
O ex-dirigente do Cruzeiro, Sérgio Nonato, sofreu uma violência de um grupo de torcedores de uma organizada do clube. O carro de Nonato foi danificado na manhã desta terça-feira, na rua Formiga, no bairro Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte. O ex-diretor geral da Raposa fez um boletim de ocorrência, que informava que o carro de Sérgio foi fechado e quatro pessoas partiram para o ataque, quebrando o veículo com pedras e socos.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE B O ex-diretor não sofreu nenhum ferimento. Uma postagem no Twitter da organizada, a Máfia Azul, reforça que o ato contra o ex-dirigente foi deliberado. Veja o tweet abaixo. Sérgio Nonato fez parte da diretoria comandada por Wagner Pires de Sá que se envolveu em um série de irregularidades financeiras no Cruzeiro, gerando investigações e processos criminais na 7ª Vara contra Sérgio Nonato, Itair Machado e Wagner Pires de Sá, além de outras seis pessoas. O processo investiga crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Ministério Público de Minas Gerais (MPPMG) diz que o prejuízo causado ao Cruzeiro pode chegar a R$ 6,5 milhões. Veja o vídeo da agressão abaixo.

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