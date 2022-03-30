Organizada do Corinthians cobra explicações sobre preços dos ingressos e pede a saída de diretores

A principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, voltou a se manifestar nas redes sociais, cobrando explicações sobre o aumento no preço dos ingressos, bem como exigindo uma mudança de postura do time e da diretoria, pedindo a saída do diretor de futebol, Roberto de Andrade, e o gerente de futebol do Timão, Alessandro.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

- Deixamos claro que não vamos tolerar o aumento do ingresso para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro, como já aconteceu em alguns setores da Arena na partida contra o Guarani. O torcedor não vai pagar a conta da má gestão do clube e da falta de transparência em contratos com empresas que não cumprem os combinados - disse a Gaviões em um dos trechos da nota.

Um dia após a eliminação no Paulistão, a mesma organizada pediu que os jogadores honrem a camisa do clube. Na visão deles, o presidente Duílio Monteiro Alves, assim como o diretor de futebol, Roberto de Andrade, e o gerente de futebol do clube, Alessandro, são os responsáveis pelas carências do elenco.

- Perdemos toda a pré-temporada por uma teimosia do trio Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro, e o que vimos foi um elenco completamente desgastado, sem pique - o que nos preocupa muitíssimo para a alta carga de jogos que vem pela frente - expressou a torcida em outro trecho da nota.

Por fim, a Gaviões pediu as saídas de Roberto de Andrade e Alessandro. O primeiro é um 'alvo' antigo da organizada, que já cobrou sua saída quando Sylvnho foi demitido, e na chegada de Vítor Pereira.

- Por ora, exigimos a saída de Roberto de Andrade e Alessandro da diretoria de futebol. Queremos a profissionalização do setor e queremos agora! - exigiu a Gaviões da Fiel.

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VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA EMITIDA PELA GAVIÕES DA FIEL

"Os Gaviões da Fiel vêm novamente cobrar explicações e mudanças por parte do presidente Duílio em relação à má gestão do futebol nos últimos anos, entregue nas mãos de Roberto de Andrade e Alessandro.

Também deixamos claro que não vamos tolerar o aumento do ingresso para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro, como já aconteceu em alguns setores da Arena na partida contra o Guarani. O torcedor não vai pagar a conta da má gestão do clube e da falta de transparência em contratos com empresas que não cumprem os combinados.

Vivemos uma situação financeira delicada, que resultou em um elenco com carências de posições. Perdemos toda a pré-temporada por uma teimosia do trio Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro, e o que vimos foi um elenco completamente desgastado, sem pique - o que nos preocupa muitíssimo para a alta carga de jogos que vem pela frente.

Exigimos uma mudança não só nos quadros de tais gestores, mas também na postura dentro de campo. Não podemos ser derrotados nos quatro primeiros clássicos do ano da maneira que fomos, completamente apáticos.

O Corinthians não é brincadeira e não é playground de playboy. Quem não se enquadrar no comprometimento adequado, quem não render ou não for aproveitado, peça pra sair agora, porque vamos exigir a saída do clube como sempre fizemos com a força da Fiel Torcida.

Honrem nossa camisa!

Por ora, exigimos a saída de Roberto de Andrade e Alessandro da diretoria de futebol. Queremos a profissionalização do setor e queremos agora!"

FORA ROBERTO DE ANDRADE!

VAMOS JOGAR COM RAÇA!

NÃO AO AUMENTO DOS INGRESSOS!

O CORINTHIANS PRECISA DA FORÇA DOS JOGADORES E DA TORCIDA PARA SUPERAR O AMADORISMO DE SUA GESTÃO