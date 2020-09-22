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Olympique de Marselha fecha salários com Marcos Paulo e aguarda acerto com o Fluminense

Atacante chegou a um consenso sobre salários e tempo de contrato com a equipe francesa, mas OM ainda não tem valor de transferência definido com o clube das Laranjeiras...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 11:55
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Olympique de Marselha deu mais um passo para contratar Marcos Paulo. Na noite da última segunda-feira, o clube francês acertou os termos pessoais para a transferência do jogador do Fluminense. O atacante tem acerto em relação a tempo de contrato e salários com o clube do Velho Continente. O OM, contudo, ainda precisa chegar a um consenso sobre o valor da transferência com o Tricolor.
Apesar do acerto pessoal com o camisa 11, a transferência não promete ter um desfecho tranquilo para o Olympique de Marselha. O Fluminense pede, no mínimo, 10 milhões de euros (75 milhões de reais, na cotação atual) para vender o jogador.
Agora, o clube francês precisa discutir com o Fluminense sobre o valor da transferência. Entre o jogador e o Olympique de Marselha está tudo definido. Ainda não um consenso entre as equipes. A janela europeia fecha no dia 5 de outubro.
Marcos Paulo era o plano A do Olympique de Marselha, que também negocia com Luís Henrique, do Botafogo - o jogador do Alvinegro, inclusive, já viajou à França para realizar exames médicos. A equipe do Velho Continente tem interesse de adquirir os dois, caso entre na realidade financeira do clube.
O Fluminense tem direito a 70% dos direitos federativos de Marcos Paulo. Os outros 20% pertencem a empresários e 10% são do próprio jogador.

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