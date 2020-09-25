Olympique de Marselha anuncia a contratação de Luís Henrique

Luís Henrique não é mais jogador do Botafogo. Após desembarcar na França na última quinta-feira para a realização de exames médicos, o atacante foi anunciado na manhã desta sexta-feira como novo jogador do Olympique de Marselha.
O atacante vestirá a camisa 11 na equipe francesa. A negociação, de acordo com a apuração do LANCE!, é baseada em 12 milhões de euros (75 milhões de reais, na cotação atual). Como Luís Henrique pertencia ao Três Passos-RS, que tinha direito a 60% dos direitos, o Alvinegro embolsará R$ 30 milhões.
- Desde que comprei o Olympique, há quatro anos, venho tentando desenvolver uma visão que combine o desenvolvimento do futebol com o desenvolvimento econômico e em termos de impacto social a serviço dos torcedores. Hoje é um momento muito especial para mim com a contratação de um importante brasileiro para fortalecer o time - afirmou Mark McCourt, dono do Olympique de Marselha.