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Copinha

Olho na Copa ES: rodada reúne duelos de líderes; Desportiva joga a vida

Principais candidatos a irem para as semifinais se enfrentam neste sábado (15). Briga pela vaga no G-2 também merece atenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 16:16

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 16:16

Ranieri, do Galo, Edinho, da Desportiva, e Cássio, do Vitória, entram em campo pela Copa ES Crédito: Montagem sobre fotos de Divulgação
A 9ª rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo, que será disputada neste fim de semana, está marcada por uma peculiaridade: os dois primeiros colocados de cada grupo se enfrentam em confrontos diretos na abertura da rodada. No sábado (15), às 15 horas, o líder da Chave A, o Real Noroeste, recebe o Serra, que vem logo abaixo, no Robertão. Simultaneamente, no Salvador Costa, o 1º colocado da Chave B, Atlético Itapemirim, mede forças com o Vitória, que está em segundo do grupo e perto de garantir a classificação.
"Durante esse semana treinamos bastante para ajustarmos algumas coisas que vínhamos errando em jogos anteriores e insistimos em treinos de finalização para acertarmos a pontaria. Temos um time que cria muitas oportunidades, mas que desperdiça as chances boas. O professor Wesley tem nos orientado em relação a isso. Dependemos apenas de nossas forças para avançarmos, então, é fazer o que o treinador pediu que, assim, vamos passar de fase", pontuou Cássio, lateral-direito do Vitória. 
Já no domingo (16), às 15h, no estádio Emílio Nemer, a Desportiva Ferroviária joga a vida diante do lanterna Castelo. A equipe grená está na terceira posição da Chave B empatado com o Vitória no número de pontos, contudo, o Alvianil tem um jogo a menos, o que coloca ainda mais pressão nos ombros dos jogadores da Locomotiva.
"Antes de pensarmos em goleada, que é importante nesse momento por conta do saldo de gols, precisamos vencer o Castelo de qualquer jeito. Vai ser bom entrarmos em campo sabendo do resultado do jogo do Vitória também, pois temos uma briga direta com eles. E claro que vamos torcer para que eles não vençam o Atlético. Mas, por outro lado, estamos focados no nosso adversário, precisamos ganhar de qualquer jeito para irmos com esperança para a última rodada", comentou o meia grená Edinho.
Quem também vai precisar suar a camisa para conseguir entrar no G-2 e, de quebra, garantir uma vaga nas semifinais da competição estadual, é o São Mateus. Para conseguir os três pontos que necessita, o Pitbull do Norte tem pela frente o Linhares, em jogo que acontece em Águia Branca. A partida também terá seu pontapé inicial às 15 horas.

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