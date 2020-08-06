Oficial: Vasco anuncia a contratação do meio-campista Carlinhos

Crédito: Carlinhos reforça o setor de meio-campo do time de São Januário (Imagem: Divulgação/Vasco

O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira, a contratação do meio-campista Carlinhos, que já vinha sendo submetido a exames médicos no clube nos últimos dias. Jogador de 26 anos, ele pertencia ao Standard Liège, mas estava emprestado ao Vitória de Setúbal.É o quarto reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Antes dele foram anunciados o zagueiro Marcelo Alves e os atacantes Ygor Catatau e Guilherme Parede. Confira a nota publicada pelo site oficial do clube cruz-maltino.

"O Club de Regatas Vasco da Gama acertou nesta quinta-feira (6/8), junto ao Standard de Liège, da Bélgica, a contratação em definitivo do meio-campo Carlinhos, de 26 anos. O compromisso será assinado até o fim de 2022.

Natural de Camacan (BA), Carlinhos chega ao Vasco sem custos. O Clube ficará com um percentual majoritário dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Standard de Liége será o detentor da outra parte.