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futebol

Oficial: Vasco anuncia a contratação do meio-campista Carlinhos

Jogador de 26 anos assinou contrato até o final de 2022, e chega para ser o quarto reforço do Cruz-Maltino para o Campeonato Brasileiro, até o momento...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 20:46

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 20:46

Crédito: Carlinhos reforça o setor de meio-campo do time de São Januário (Imagem: Divulgação/Vasco
O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira, a contratação do meio-campista Carlinhos, que já vinha sendo submetido a exames médicos no clube nos últimos dias. Jogador de 26 anos, ele pertencia ao Standard Liège, mas estava emprestado ao Vitória de Setúbal.É o quarto reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Antes dele foram anunciados o zagueiro Marcelo Alves e os atacantes Ygor Catatau e Guilherme Parede. Confira a nota publicada pelo site oficial do clube cruz-maltino.
"O Club de Regatas Vasco da Gama acertou nesta quinta-feira (6/8), junto ao Standard de Liège, da Bélgica, a contratação em definitivo do meio-campo Carlinhos, de 26 anos. O compromisso será assinado até o fim de 2022.
Natural de Camacan (BA), Carlinhos chega ao Vasco sem custos. O Clube ficará com um percentual majoritário dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Standard de Liége será o detentor da outra parte.
Carlos Vinícius Santos de Jesus iniciou sua trajetória no Desportivo Brasil (SP) e atuou por outras quatro equipes brasileiras, dentre elas Internacional e Guarani. O jogador, porém, passou a maior parte da carreira atuando em clubes europeus, incluindo Bayer Leverkusen (ALE), Estoril (POR) e Vitória de Setúbal (POR), onde atuou por empréstimo na última temporada."

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