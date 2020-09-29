Oeste e Botafogo-SP protagonizam duelo do desespero na Série B

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Na noite desta terça-feira, Oeste e Botafogo-SP entram na Arena Barueri para protagonizarem o duelo do desespero na 12ª rodada da competição.Como chegam

Após vencer o CSA o Oeste deu indícios que poderia reagir, mas decepcionou. Com duas derrotas consecutivas, o Rubrão voltou a se afundar no Z4 e está na lanterna do torneio, com 6 pontos.