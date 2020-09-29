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futebol

Oeste e Botafogo-SP protagonizam duelo do desespero na Série B

Rubrão e Pantera medem forças nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília)...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 21:20

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 21:20
Crédito: Divulgação
Na noite desta terça-feira, Oeste e Botafogo-SP entram na Arena Barueri para protagonizarem o duelo do desespero na 12ª rodada da competição.Como chegam
Após vencer o CSA o Oeste deu indícios que poderia reagir, mas decepcionou. Com duas derrotas consecutivas, o Rubrão voltou a se afundar no Z4 e está na lanterna do torneio, com 6 pontos.
Já o Botafogo-SP vive uma grande queda livre. Na última rodada, em casa, a Pantera jogou com um jogador a mais em grande parte do jogo e acabou superado pelo CRB. O resultado deixou o time na 18ª colocação, com 8 pontos.

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