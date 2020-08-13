Odair garante Nenê como titular no Fluminense e explica escolha por Fred

- A avaliação do Fred é que ele está retornando de uma situação de intervenção cirúrgica, já vinha treinando. Fizemos essa volta gradativa. A ideia era levar ele em campo o máximo para que a gente elevasse o ritmo de jogo. É um grande jogador, vai nos ajudar muito. Como sempre falei, valorizo o grupo e e ele faz parte. É um excepcional jogador. Quando iniciar vai nos ajudar e quando não jogar também. A ideia é que nos ajude dentro do campo. Isso não é em relação ao Fred, mas a todos. Pode ver que nas duas partidas tivemos algumas modificações e deram boa resposta. Isso é de grupo. Domingo tem jogo novamente e vamos precisar de todos muito bem para que possamos usar, iniciar com uma equipe em um momento e outra depois. Todos vão participar. Em algum momento um vai ter uma sequência maior, depois vai ter que dar uma segurada. É um campeonato difícil, que exige limite. Temos que ter o grupo à disposição para fazer jogos na alta qualidade exigida - explicou.Um dos jogadores mais questionados pela torcida neste momento é o meia Nenê. O veterano foi o único do ataque que ainda não começou no banco de reservas desde que voltou após se recuperar da Covid-19. Odair afirmou que o jogador será titular no duelo contra o Internacional, no próximo domingo, no Maracanã, e avaliou bem as opções feitas no time titular e nas substituições ao longo do duelo. Paulo Henrique Ganso, Luiz Henrique, Wellington Silva e Marcos Paulo saíram do banco.