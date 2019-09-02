Objeto de desejo, taça do Mundial Sub-17 é exibida no Kleber Andrade

Copa do Mundo Sub-17, que terá o Kleber Andrade como uma das sedes, apresentou o troféu de campeão da competição nesta segunda-feira (02). A exibição foi feita no estádio, que passa por pequenas adequações que serão aproveitadas para o mundial. O Comitê Organizador Local da, que terá ocomo uma das sedes, apresentou o troféu de campeão da competição nesta segunda-feira (02). A exibição foi feita no estádio, que passa por pequenas adequações que serão aproveitadas para o mundial.

A taça da Copa do Mundo Sub-17 foi exibida no Kleber Andrade durante a inspeção do estádio Crédito: Vitor Jubini

Com 49.5 centímetros de altura e pesando 4.6 quilos, o troféu é feito a base de cobre, zinco, prata e aço inoxidável. O prêmio a ser levado pela melhor seleção do campeonato foi desenhado pelos artistas Jane Powell e Thomas Fattorini em 2004.

De acordo com a Fifa, o troféu tem como objetivo possibilitar a visualização do futebol como um esporte de contato que requer força atlética e postura, elementos simbolizados na obra. Além disso, tem a importância internacional no globo representado por uma bola de futebol, traço característico em troféus oficiais da FIFA.

A apresentação fez parte do cronograma de inspeções do estádio, que foi visitado por representantes da FIFA e do Comitê Organizador Local (COL). O gerente-geral da competição e membro do Comitê, Thiago Januzzi, aprovou as instalações da maior praça esportiva do estado.

Também estiveram presentes na apresentação do troféu o governador Renato Casagrande, o secretário estadual de Esportes e Lazer, Junior Abreu, o prefeito de Cariacica, Juninho, entre outras autoridades.

Segundo o governador, o evento vai possibilitar um incentivo maior para o esporte no estado. “Estamos fazendo toda a preparação necessária, com orientação da FIFA, para que o ES receba bem todos os países que venham para cá. Que seja uma forma de incentivar o esporte no Brasil, no ES e, ao mesmo tempo fazer uma divulgação das potencialidades do Estado”, destacou.





A Copa do Mundo sub-17 será realizada de 26 de outubro a 17 de novembro. Além do Kleber Andrade, também receberão partidas estádios de Brasília e Goiânia. Em terras capixabas, serão realizadas 16 partidas, entre jogos da primeira fase, oitavas e quartas-de-final.

fifa.com/tickets. Os ingressos para acompanhar as partidas já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet, no site