O primeiro! Botafogo anuncia a contratação de Vinícius Lopes

O primeiro reforço do Botafogo visando a temporada 2022 finalmente foi anunciado. Mais de um mês após o fim da Série B do Brasilerão, o clube de General Severiano confirmou a contratação de Vinícius Lopes, ex-Goiás, nesta quinta-feira por meio de postagens nas redes sociais. Ele assina por três anos.+ Sem resposta em negociação com o Botafogo, Barreto vai se reapresentar ao Criciúma à espera de definição

O jogador de 22 anos chega sem custos por ter deixado o Esmeraldino após o fim do contrato e assina um vínculo válido por quatro anos. Ele estava no Rio de Janeiro desde o início da semana, já realizou exames médicos e iniciou os treinamentos com Enderson Moreira.

Vinícius Lopes, revelado nas categorias de base do Goiás, fez 18 jogos na última temporada e marcou cinco gols. Pela questão contratual mal-resolvida, ele ficou 'afastado' dos jogos do Esmeraldino no fim de 2021.

Além do atacante, o Alvinegro tem acordos encaminhados com o zagueiro Klaus, os volantes Fabinho e Breno e o atacante Erison.