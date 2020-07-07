O ídolo fica! Flamengo anuncia a renovação do ala Marquinhos

Crédito: Divulgação/NBB

Ídolo da Nação, Marquinhos vai continuar defendendo o Flamengo pela nona temporada consecutiva. O ala renovou seu contrato por mais um ano e seguirá como um dos principais destaques do time comandado por Gustavo De Conti. Desde 2012 na Gávea, o jogador já conquistou cinco edições do NBB, uma Liga das Américas, o Mundial de Clubes, Copa Super 8 e sete Estaduais. Além disso, participou de todos os amistosos contra franquias da NBA.

Na temporada 2019/20, o atleta foi essencial na campanha que levou o FlaBasquete à decisão da Champions League, prevista para o segundo semestre, e também teve participação decisiva no grande desempenho na fase de classificação do NBB 12.

- Estou muito feliz por ter meu contrato renovado em um momento de pandemia. É legal demais estar indo para a nona temporada, passa um filme de tudo que já vivi. O fato do Flamengo continuar acreditando no meu basquete e na minha importância para o clube é algo que me deixa sem palavras. Estou ansioso e motivado para a disputar a final da Champions, que era nosso maior objetivo no último ano. Espero que seja uma temporada incrível - comemorou. Líder em estatísticas da equipe (com médias de 17.3 pontos e 16.5 de eficiência na competição nacional), o camisa 11 falou da relação com o torcedor rubro-negro, se declarou e traçou seus objetivos.

- Temos vários desafios pela frente e quero muito voltar a disputar o Mundial novamente. É um orgulho imenso poder representar a Nação na busca por novas conquistas. Nossa relação é mútua de amor. Tenho um carinho grande e os torcedores se identificam comigo pelo que deixo em quadra. Mesmo nos dias ruins, estou sempre comprometido com o Flamengo. Esse Manto exige muita luta - falou, emendando sobre novas motivações:

- A principal motivação é de estar em um clube que sempre briga por títulos. Sou um cara competitivo e acho que é por isso que dá tão certo. Se me dessem um contrato com a possibilidade de encerrar no Mengão, eu assinaria agora. Estou vivendo um sonho representando mais de 40 milhões.

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